Özgür Özel, Adana’da... Özel: CHP il binaları herkesin baba evidir. Hangi partiden olursa olsun başı sıkışanın, dara düşenin koşup geleceği yerlerdir

Yayınlanma: 07.06.2024 - 17:30

Güncelleme: 07.06.2024 - 17:30

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından partisinin belediyeyi kazandığı il ve ilçelere teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor.

CHP Lideri Özel, bu kapsamda bugün Adana’ya geldi. Özel’in Adana’daki ilk durağı, partisinin il başkanlığı oldu. Özel’e burada CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu eşlik etti.

''BABA EVİMİZİN KURDELESİNİ KESİYORUZ''

Adana İl Başkanlığı'nın binasının açılış kurdelesini kesen Özel, şöyle konuştu:

"Bu, kesilmek için çok uzun süredir bekliyor. Gelip kesemedik böyle güzel bir binanın kurdelesini. Çünkü bazen çok önemli işlerimiz vardı, seçimler vardı bazen de moralimiz çok bozuktu kurdele kesecek keyfimiz yoktu. Şimdi seçimleri kazandık, moralleri düzelttik. Büyükşehir belediye başkanımızın, dokuz belediye başkanımızın, beş milletvekilimizin varlığında, genç il başkanımızın varlığında bu kurdeleyi büyük bir keyifle kesiyoruz. Bu baba evinin kapısının kurdelesidir. CHP il binaları herkesin baba evidir. Hangi partiden olursa olsun başı sıkışanın, dara düşenin koşup geleceği yerlerdir. Burada çay demlidir, bacası tütmektedir. Babaevi herkesi beklemektedir. Bu güzel binayı kazandıran, emek veren herkese, geçmiş dönem il başkanlarımıza, il yöneticilerimize, şimdiki yöneticilerimize, her dönemde Adana'da hazır bulunan Zeydan Karalar'a ve tüm milletvekillerimize, bu baba ocağına sahip çıkan herkese yürekten teşekkür ediyorum. İyi günlerde kullanalım. İktidar partisinin il binası olması temennisiyle baba evimizin kurdelesini kesiyoruz."