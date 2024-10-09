Özgür Özel, Almanya Ankara Büyükelçisi Sorg ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özel, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg ile görüştü

Özgür Özel, Almanya Ankara Büyükelçisi Sorg ile görüştü
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AA
Yayınlanma: 09.10.2024 - 15:26

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Büyükelçi Sorg ile parti genel merkezindeki makamında görüştü.

Görüşmeye, CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel de katıldı.


Etiketler: #Özgür Özel
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