Özgür Özel, Almanya Ankara Büyükelçisi Sorg ile görüştü

Yayınlanma: 09.10.2024 - 15:26

Güncelleme: 09.10.2024 - 15:26

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Büyükelçi Sorg ile parti genel merkezindeki makamında görüştü.

Görüşmeye, CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel de katıldı.