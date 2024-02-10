Özgür Özel, Alper Gezeravcı'nın babası ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçirdiği 18 günün ardından Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayıp Dünya'ya dönen Alper Gezeravcı'nın babası Ali Baba Gezeravcı ile telefonla görüştü.

DHA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 22:16
Özgür Özel, Alper Gezeravcı'nın babası ile görüştü
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CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın babası Ali Baba Gezeravcı ile telefonla görüştü. Özel, Alper Gezeravcı'nın bütün Türkiye'nin gururu olduğunu, bütün Türkiye'nin yüreği ağzında Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu takip ettiğini belirtti" denildi. 


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