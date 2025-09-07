Özgür Özel, Ayşenur Ezgi Eygi'yi andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu katledilen Ayşenur Ezgi Eygi, ölümünün birinci yılında andı.

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ayşenur’u rahmetle anıyor, uğruna canını verdiği Filistin davasını kararlılıkla savunacağımızın sözünü bir kez daha veriyoruz" dedi.

Özel, paylaşımında şunları kaydetti:

"Filistin’de, İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi kızımızın acısı hâlâ yüreklerimizde. Ayşenur’u rahmetle anıyor, uğruna canını verdiği Filistin davasını kararlılıkla savunacağımızın sözünü bir kez daha veriyoruz.

Gazze’ye yardım için yola çıkan Sumud filosu da Ayşenur gibi tüm insanlığın vicdanını temsil ediyor. İktidar başta olmak üzere, uluslararası toplumu yardım filosuna destek vermeye, İsrail’in hukuk dışı engellemelerine karşı durmaya çağırıyoruz. Filistinliler kendi vatanlarında özgürce yaşayana kadar, zalimin karşısında mazlumun yanında samimiyetle, cesaretle durmaya devam edeceğiz."

EYGİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmiş, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.