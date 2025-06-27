Özgür Özel, Berlin'de düzenlenen SPD Kongresi'nde ayakta alkışlandı: 'Dayanışmamız kardeş partimiz CHP ile...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) Kongresi’nde salonu selamladığı esnada katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.
CHP lideri Özel ve beraberindeki CHP heyeti, bugün SPD’nin Konresi’ne katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi.
HEYETTE KİMLER YER ALDI?
Heyette; Dış İşleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve eski genel sekreter yardımcısı Şule Erten Bucak yer aldı. Özel ve CHP heyeti, kongre salonunda kendileri için ayrılan yere oturdu.
AYAKTA ALKIŞLANDI
Selamlamalar esnasında CHP Lideri Özel, “Kardeş partimiz CHP’nin lideri Özgür Özel burada” ifadeleriyle eski Aşağı Saksonya Başbakanı Stephan Weil tarafından anons edildi.
CHP lideri Özel, salonda ayakta alkışlandı. Weil alkış esnasında, CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu anarak "Dayanışmamız her zaman kardeş partimiz CHP ile" ifadesini kullandı.