Özgür Özel, Berlin'de SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile görüştü

SPD’nin kongresine katılmak üzere dün Almanya’nın başkenti
Berlin’e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün kongrede yaptığı konuşmanın
ardından dün yapılan seçimde delegelerin yüzde 64,9’unun oyunu alarak SPD’nin
Eş Genel Başkanlığı'na seçilen Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı
Lars Klingbeil ile görüştü.
Görüşmede Özel’e; Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Namık Tan, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve eski
Genel Sekreter Yardımcısı Şule Erten Bucak eşlik etti.
“İMAMOĞLU’NA ÖZGÜRLÜK” PANKARTI İLE FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER
CHP Lideri Özel, kongredeki delege konuşmalarını
beraberindeki CHP heyetiyle beraber dinledi. Kongrede, Almanya Savunma Bakanı
Boris Pistorius ile bir araya gelen Özel daha sonra SPD Kongre Resepsiyonu’na
katıldı.
Resepsiyonda katılımcılar Özel ile "Free İmamoğlu (İmamoğlu'na özgürlük)" pankartıyla fotoğraf çektirdi.