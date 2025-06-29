Özgür Özel, Berlin'de SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile görüştü

SPD’nin kongresine katılmak üzere dün Almanya’nın başkenti Berlin’e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün kongrede yaptığı konuşmanın ardından dün yapılan seçimde delegelerin yüzde 64,9’unun oyunu alarak SPD’nin Eş Genel Başkanlığı'na seçilen Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil ile görüştü.

Görüşmede Özel’e; Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve eski Genel Sekreter Yardımcısı Şule Erten Bucak eşlik etti.

“İMAMOĞLU’NA ÖZGÜRLÜK” PANKARTI İLE FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER

CHP Lideri Özel, kongredeki delege konuşmalarını beraberindeki CHP heyetiyle beraber dinledi. Kongrede, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile bir araya gelen Özel daha sonra SPD Kongre Resepsiyonu’na katıldı.

Resepsiyonda katılımcılar Özel ile "Free İmamoğlu (İmamoğlu'na özgürlük)" pankartıyla fotoğraf çektirdi.



