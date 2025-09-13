Özgür Özel 'bomba' diyerek açıkladı! Erdoğan'a 'Beykoz' yanıtı: 'O ses kaydındaki şahıs AKP'ye katıldı!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasının ardından çalışma ofisine dönüştürülen Sarıyer'deki eski il binası önünde MYK öncesi açıklamalarda bulundu.

“CHP'deki tartışmaların içerisinde yokuz” diyerek kurultay ve kongre davalarına atıf yapan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, CHP lideri Özel'den jet yanıt geldi.

Özel, iddiaya konu olan ses kayıtlarındaki kişinin AKP'ye geçtiğini açıkladı.

"VALİLİK ADRESİ KABUL ETMİYOR"

Toplantı öncesi açıklama yapan Özgür Özel, binanın yeni adresinin İçişleri Bakanlığı'nın baskısıyla sisteme girilmediğini belirtti.

Özel, "Valilik yeni adresi kabul etmiyor. Adresi değiştirmek benim bileceğim iş" dedi.

"BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ'NE ÇÖKECEKLER AKILLARINCA..."

Sabah saatlerinde başlatılan Bayrampaşa Belediyesi operasyonu hakkında da konuşan Özel, "Bayrampaşa'da bizim 20 meclis üyemiz var. AK Parti'nin 15, 2 de bağımsız. 22'den 15 çıkarınca 7 ya. 8 belediye meclis üyesi tutukluyorlar. Ya bağımsızlar da gider bunlara oy verirse diye. Bayrampaşa Belediyesi'ne çökecekler akıllarınca" dedi.

"SİZİ REZİL ETMEDEN MÜCADELEYİ BIRAKIRSAK BİZE YAZIKLAR OLSUN"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarına da yanıt veren Özgür Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Ses kaydında ne Özgür Çelik var ne başka biri. Oyu bize ver diyen de karşı listede aday. Adam kendisi zaten 196 tane delege yazıyorsun, 550-560 kişi aday zaten. Oyunu istedikleri de bugün AK Parti'ye katılıyor. Bugün Gaziosmanpaşa'da kasasından para çalınan birisi istifa etti. Gaziosmanpaşa'da iki kasa var birisi bizim belediyenin kasası. Bu sabah AKP'nin dolu kasası yüzünden ilçe başkanınız istifa etti. Evin oğlu kasayı çalmış, bunlar polise gitti paranın kaynağı gayrımeşru çıkınca istifa etmek zorunda kaldı. Oğlu soymasa haberimiz olmayacak. Size teslim olursak, sizi rezil etmeden İstanbul'daki mücadeleyi bırakırsak bize yazıklar olsun.“

'NE YAPARSANIZ YAPIN BURADAYIZ'

“Millet bariyere de bakınca, Beykoz'a da Bayrampaşa'ya da, bizim elimiz temiz paçamız temiz. Bir bakın sizin paçanızdan ne akıyor? Utanılacak haldesiniz. Ne yaparsanız yapın buradayız, partimizin başındayız. Milletten aldığımız bayrağı yere bırakmayız."

“KURULTAY DAVASI” SORUSUNA YANIT

Özel, 15 Eylül Pazartesi günü görülecek Kurultay davası hakkında sorulan soruyu "Kurultay programımız tamamlandı. Bu doğrultuda çalışacağız. Hep birlikte erken seçimi getirmek için mücadele edeceğiz. İktidar yürüyüşümüz bu şekilde devam ediyor" diyerek yanıtladı.

“ALİ YERLİKAYA’YA SORUYORUM!”

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Binanın statüsüyle ilgili Türkiye'nin demokrasi ve bürokrasi tarihinin en açıklanamaz tutumu sürüyor. Partimizi defalarca reddedilmiş bir tedbir kararını aldıranlar buraya kayyum atadılar. O kayyum toplumdan ve partiden büyük tepki aldı. Başta polisle girmem dediği yere polisin biber gazıyla copuyla bu binayı akıllarında yere geçirdiler. Siyasi partilerde tüzel kişilik Genel Merkez'in.

* Biz burayı genel başkan çalışma ofisi olarak belirledik ve adresi bildirdik ama İçişleri Bakanlığı, Valiliğe verdiği talimatla buranın adresini girdirmiyor. Adresi değiştirmek benim bileceğim iş. Ali Yerlikaya'ya şunu soruyorum: Burası İl Başkanlığı ise neden vatandaş gelip burada siyasi faaliyetlere katılamıyor. Eğer bu bina İstanbul İl Başkanlığı ise neden erişime kapalı, değilse burada sizin ne işiniz var? Polisin, kayyumun verdiği 30 meczubun ne işi var?

“BEN GELİNCE PALDIR KÜLDÜR KAÇIYORLAR!”

* Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar, biz gidince kıyıdan kıyıdan geliyorlar. Binaya polisle geliyorlar, biz gidince kaçıyorlar. AK Parti İstanbul'da bizle baş edemiyor, siyasetimizi böyle engelliyorlar.

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ’NE OPERASYON

* Bu sabah da Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye'ye çökmeye çalışıyorlar, ihtiyaçları olan belediye meclis üyesi sayısı kadar kişiyi gözaltına alıyorlar. Ak Parti seçimde kazanamadığı yerleri böyle mi almaya çalışıyor? Buralara mı düştünüz? Buradan bütün Ak Partililere soruyorum: İçinize siniyor mu? 'Kazandık' diyor musunuz?

* Sayın Hasan Mutlu'ya 48 kişi ile birlikte operasyon yapıldı ve önce 5, sonra 5 yetmeyebilir demişler, 8 belediye meclis üyemiz gözaltına alındı. Bayrampaşa'da bizim 20 meclis üyemiz var. AK Parti'nin 15, 2 de bağımsız. 22'den 15 çıkarınca 7 ya. 8 belediye meclis üyesi tutukluyorlar. Ya bağımsızlar da gider bunlara oy verirse diye.

* Bayrampaşa Belediyesi'ne çökecekler akıllarınca. Bayrampaşa Belediye Meclis üyemizin, tutuklu belediye meclis üyemizin sayısı AK Parti'ye lazım 7'nin bir fazlası. Aynı Manavgat'taki oyunu çevirmeye çalışıyorlar. Meselenin özü bir kamu alanına kaçak bir bina yapılıp, işin içinde bir CHP'li de vardır ve belediye başkanına gelir, der ki bu binaya dokunmayalım. Bir tarafı AK Partili, bir tarafı CHP'li bir kaçak bina kamu arazisine.

ÖZEL’DEN ERDOĞAN’A JET YANIT

* Bugün çıkmış ‘dürüst siyaset’ diyor. CHP diyor işte diyor, gördünüz diyor. Şikayetçi CHP'li, şikayet eden, edilen CHP'li diyor. Ses kayıtları var diyor. Benden ne ile ilgisi var diyor. Bir tane ses kaydı var arkadaşlar, bir. Daha öncekinin montaj olduğu ve hükümsüz olduğu karara bağlandı biliyorsunuz.

* Yeni bir ses kaydı var. Ses kaydında birine diyorlar ki sana para verelim oyu bize ver. O bir kişinin ses kaydı ve bir kişinin de bu kaydı vermesiyle ortaya çıkan durum. Bomba! Ses kaydındaki kişi bugün Beykoz Belediye Başkanı ile birlikte istifa eden belediye meclis üyesi AK Parti'ye gidiyorlar. Ses kaydındaki diğer kişi şimdi tutuklu olan Ekrem Başkana, Cumhuriyet Halk Partisi'ne dünya kadar laf söyleyen bir başka kişi, itirafçı olan. İçerde olan. Dünya kadar laf söyleyen birisi.

* Bu bina için daha doğrusu bu yöneticilere kayyum atamak için kullandıkları ses kaydındaki adam AK Parti'ye katılıyor. CHP'den istifa eden belediye meclis üyelerinden biri. Ses kaydında ne Özgür Çelik var, ne bir başka birisi. Ha küçük bir detay vereyim. Küçük bir detay vereyim. Oyu bize ver diyen kişi de Özgür Çelik'in değil, karşı listede aday zaten. Karşı listede aday. Ben karşı listeyi şimdi tutup da bilmem ne ile suçlayacak halim yok. Adam kendisi zaten 180 tane, 196 tane delege yazıyorsun. Yönetim, mönetim 600 kişinin oy kullandığı yerde 550, 560 kişi aday zaten. Ama bize oy ver diyen karşı listede oyunu istedikleri de bugün AK Parti'ye katılıyor.