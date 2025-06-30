Özgür Özel: 'Bütün cemevlerinin ibadethane olmasını hep birlikte sağlayacağız'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi iktidar olduğunda aynı İmam Hüseyin Cemevi nasıl ilk olarak kayıtlara ‘ibadethane’ olarak geçtiyse, biz de bütün cemevlerinin ibadethane olmasını; nasıl camiler bu devletin katında muamele görüyorsa, aynı statüde olmasını ve bundan sonraki süreçte Alevilerin sözde değil, özde eşit yurttaş olarak ibadethanelerinin ibadethane sayıldığı; cemlerinin, ibadetlerinin din derslerinde ibadet olarak işlendiği; özellikle ve özellikle kimsenin zorunlu olarak din dersi görmediği, herkesin çocuğunun kendi kararına göre inancını yaşadığı, devletin tüm inançlara eşit mesafede olduğu yarınları hep birlikte sağlayacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da Muharrem Orucu İftar Programı’na katıldı.

Burada konuşma yapan Özel, “Cem Vakfı’nın değerli Genel Başkanı’na ve Cem Vakfı'nın Onursal Genel Başkanı İzzettin Doğan’a hürmetlerimizi, selamlarımızı ileterek sözlerime başlamak isterim. Bugün burada Alevi inancının çok kıymetli kanaat önderleri, dedelerimiz ve siz değerli canlarla birlikte Muharrem’in dördüncü gününde, Muharrem orucunun dördüncü gününde hep birlikte oruçlarımızı açmaya geldik. Yasınızın ve ibadetlerinizin, dualarınızın kabulünü diliyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Özel, şunları kaydetti:

"Alevi toplumu bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin, kötülük görse de kötülük etmemenin, acıya cevap olarak kini değil insan sevgisini yüceltmenin, birlik ve dayanışmanın; hem insan sevgisinin, Allah sevgisinin, peygamber sevgisinin, Hz. Ali’ye olan sevginin hem de bu toprağın birliğine, beraberliğine, vatanın, milletin bölünmez bütünlüğüne, bayrağa ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevginin vücut bulduğu, sizin güzel gönüllerinizde karşılık bulduğu bir topluluk. Bizlerin de sizlerle birlikte olduğumuz her gün huzur bulduğumuz ve geleceğe daha umutla baktığımız günleri yaşadığımız bir sürecin içinde oluyoruz hep birlikte. Biraz önce ibadetinize eşlik ettik, katıldık, Allah kabul etsin.

"GEÇMİŞTE 'MAĞDURUZ' DİYENLERİN BUGÜN ZALİMLİK YAPRIKLARI BİR SÜRECİN İÇİNDEYİZ'

Yukarıda buraya gelirken birçok annemiz Ekrem Başkan’a selamlarını iletti, onun için ettiği duaları söyledi. Biz de hep birlikte dua ediyoruz. Ülke zor günlerden geçiyor. Hukukun olmadığı, zulmün egemen olmaya çalıştığı ve masumların cezalandırıldığı, geçmişte 'mağduruz' diyenlerin bugün zalimliklik yaptıkları bir sürecin içindeyiz. Buradan yine sabırla, dirençle, dayanışmayla hep birlikte duracağız. Buraya ben Genel Başkan Yardımcımız Gökan Zeybek ile birlikte geldim. Bu cemevini yaptıran Sait Amca'mızın bugün buraya geleceğini söyledi. Bu cemevinin önünden geçerken o bana hep anlatır, 'Ben buranın mimarıyım ama esas mimarı yüce gönüllü hayırseverimiz Sait Amca’dır ve bu cemevi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kayıtlarına ibadethane olarak işlenerek, Türkiye’deki kamu yönetiminde önemli bir bariyeri aşan ilk adım olmuştur'."





"HEP BİRLİKTE SAĞLAYACAĞIZ"

“Ümit ediyorum bundan sonra Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi iktidar olduğunda aynı İmam Hüseyin Cemevi nasıl ilk olarak kayıtlara ‘ibadethane’ olarak geçtiyse, biz de bütün cemevlerinin ibadethane olmasını; nasıl camiler bu devletin katında muamele görüyorsa, aynı statüde olmasını ve bundan sonraki süreçte Alevilerin sözde değil, özde eşit yurttaş olarak ibadethanelerinin ibadethane sayıldığı; cemlerinin, ibadetlerinin din derslerinde ibadet olarak işlendiği; özellikle ve özellikle kimsenin zorunlu olarak din dersi görmediği, herkesin çocuğunun kendi kararına göre inancını yaşadığı, devletin tüm inançlara eşit mesafede olduğu yarınları hep birlikte sağlayacağız.

"YASI, MATEMİ HEP BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Bununla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel yaklaşımı, temel felsefesi yıllardır böyledir, bundan sonra da böyle olacaktır. Ama Allah’ın izniyle sizlerin dualarıyla, Cumhurbaşkanı adayımızı kurtarıp, onu Türkiye Cumhuriyeti’nin gelecek Cumhurbaşkanı yaptığımızda partinin atacağı ilk adımlar bu yönde olacaktır. Bu konuda sizlere yıllardır verilen ama tutulmayan bu sözü tutmanın sözünü partinin Genel Başkanı olarak bir kez daha ifade ediyorum. Muharrem oruçlarınızın kabulünü diliyorum, Allah kabul etsin. Yası, matemi hep birlikte yaşıyoruz. Allah kabul etsin. Güzel günlerde bundan sonra acının değil; mutluluğun, ferahlığın olduğu günlerde birlikte olmayı ümit ediyorum."