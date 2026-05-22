Özgür Özel, CHP'li İl Belediye Başkanları ile görüştü

22.05.2026 21:05:00
Güncellenme:
ANKA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Belediye Başkanları ile Genel Merkez'de bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Belediye Başkanları ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, Özel, belediye başkanlarına birlik ve beraberlik mesajı verdi.

ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK ZİYARETLERİ

CHP'de genel başkanlık değişimi yaşanan kurultaya yönelik mutlak butlan kararı alınmasının ardından Özgür Özel'e dayanışma ve destek ziyaretleri sürüyor.

Özel bugün TMMOB heyeti, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü.

