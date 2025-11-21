Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel, CHP'nin asgari ücret planını açıkladı: '1 yıl sonunda hızla uzaklaşacaklar'

21.11.2025 12:32:00
Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'CHP Parti Programı Taslağı ve Yaklaşım Belgeleri Tanıtım Toplantısı'nda partisinin asgari ücret planını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'CHP Parti Programı Taslağı ve Yaklaşım Belgeleri Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Özel'den önce CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP'nin yeni parti programını açıkladı. Böke, "Türkiye, Saray'dan değil Meclis'ten yönetilecek ve parlamenter sistem esas olacak" ifadelerini kullandı. 

''SEÇİM BARAJINI YÜZDE 3'E DÜŞÜRECEĞİZ''

Özel, CHP'nin program taslağına ilişkin konuşmasında seçim barajını yüzde 3'e düşüreceklerini bildirdi.  ,

ASGARİ ÜCRET PROGRAMINI DUYURDU

Ekonomiye yönelik mesajlar vererek başlayan Özel, asgari ücrette yeni bir uygulamaya gideceklerini söyledi. Özgür Özel, asgari ücrete ilişkin "Asgari ücretle çalışanlarının oranını düşürecek, asgari ücreti işe başlayanların bir yıl süreyle aldığı, sonra hızla uzaklaştıkları bir hizmet haline getireceğiz" dedi. 

AB'YE TAM ÜYELİK KAPISI AÇILACAK

Dış politikaya yönelik mesajlar veren Özel, "Dış politika yeniden şekillenecek. Avrupa Birliği'ne tam üyelik kapısı açılacak. Yasaksız Türkiye'ye, vizesiz Avrupa'ya kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

"Toplumsal barışın sağlanmasını olmazsa olmaz görüyoruz" diyen Özel, "Birileri milletin barış umutlarını heba ederse biz buradayız. Biz bu programımızla herkesin kendisini ait hissettiği bir devlet vaat ediyoruz" dedi.

 

