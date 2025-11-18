Özgür Özel de aralarında! 11 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Genel Başkanı Başkanı Tülay Hatimoğlulları’nın aralarında bulunduğu 11 milletvekilini ilgilendiren Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.
Dokunulmazlığı kaldırılması istenen milletvekilleri şöyle sıralandı:
"CHP milletvekili Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP milletvekili Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP Manisa milletvekili Özgür Özel, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, DEM Parti Mardin milletvekili Kamuran Tanhan, DEM Parti Adana milletvekili Tulay Hatımoğulları, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi."