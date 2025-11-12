Özgür Özel'den 20 şehit için taziye mesajı: 'Yüreğimizi yaktı'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve 20 personelin bulunduğu düşen kargo uçağıyla ilgili yeni açıklama yaptı.

MSB: 20 PERSONEL ŞEHİT OLDU

Bakanlık, kargo uçağında yer alan 20 personelin şehit olduğunu duyurdu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TAZİYE MESAJI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, şehit düşen 20 personel için taziye mesajı paylaştı.

"Azerbaycan’dan kalkıp Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında 20 kahraman askerimizin şehit olduğu haberi yüreklerimizi yaktı" diyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun."