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Özgür Özel'den Adana çıkarması: İlçe ilçe program belli oldu

Özgür Özel'den Adana çıkarması: İlçe ilçe program belli oldu

9.07.2026 14:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel'den Adana çıkarması: İlçe ilçe program belli oldu

"Seçilmiş Genel Başkanımız" vurgusuyla duyurulan programa göre Özgür Özel, 11 Temmuz Cumartesi günü Adana'nın Pozantı, Çukurova ve Seyhan ilçelerinde yurttaşlarla bir araya gelecek.
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Seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yurttaşlarla buluşmalarına Adana programı ile devam ediyor.

"Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'in Adana Programı" başlığıyla paylaşılan duyuruya göre, Özel'in 11 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştireceği ziyaretlerin ayrıntıları netleşti. Özel, gün boyu sürecek olan programı kapsamında Adana'nın üç merkez ve çevre ilçesinde temaslarda bulunacak ve halka hitap edecek. 

ADANA PROGRAMI

Özgür Özel'in 11 Temmuz Cumartesi günkü Adana programının saatleri ve güzergâhları şu şekilde planlandı:

Saat 11:30: Pozantı ilçesinde bulunan Tekir Yaylası'nda yurttaşlarla buluşma. 

Saat 18:00: Çukurova ilçesindeki Kenan Evren Bulvarı'nda (Çukurova Elektrik Kavşağı) halkla bir araya gelme. 

Saat 20:00: Seyhan ilçesinde yer alan Toros Caddesi'nde programın kapanışını gerçekleştirme. 

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Yayımlanan görselde Özgür Özel'in sol yumruğunu havaya kaldırdığı coşkulu bir fotoğrafı kullanılırken, arka planda Türk bayrakları ve kalabalık bir kitlenin yer alması dikkat çekti. Görselin alt kısmında ise "Özgür Özel - TBMM" logosu yer aldı.  

İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel

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