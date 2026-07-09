Yeni ihraçlar yolda mı? İddia: Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel'i destekleyen 4 il başkanını daha görevden alacak

"Mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin 36 il başkanını görevden alması ardından yeni ihraçlara hazırlandığı iddia edildi.
Yarın toplanması beklenen Kılıçdaroğlu MYK'sinin; CHP lideri Özgür Özel'e desteğini açıklayan Trabzon, Rize, Artvin ve Afyonkarahisar il başkanlarının ihraç edilmesini gündeme alacağı öne sürüldü.
36 İL BAŞKANI İHRAÇ EDİLMİŞTİ
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan çıkması ardından Genel Başkan olarak atanan Kılıçdaroğlu yönetimi, 36 il başkanını ihraç etti.
YENİ İHRAÇLAR YOLDA MI?
Nefes'in haberine göre; yarın toplanması beklenen Kılıçdaroğlu MYK'si yeni ihraçları gündemine alacak.
Kılıçdaroğlu karşıtı açıklama yaptığı gerekçesiyle Trabzon, Rize, Artvin ve Afyonkarahisar il başkanlarının da ihraç edileceği iddia edildi.