Özgür Özel'den 'Akın Gürlek' açıklaması: '10 ay boyunca maaş almış, suçüstü yakalandı'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tepebaşı Belediyesi'nin Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi açılış törenine katıldı.

Özel açılışta yaptığı Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletti.

Özgür Özel burada yaptığı konuşmada ''Ben büyük bir saldırı altındayız bir süre açılış yapmayalım dedim. Belediyelerimizin açılışları birikmiş. Açılış bekleyen bin 50 projemiz var'' dedi.

''FERDİ'NİN BELEDİYECİLİĞİ BUDUR''

CHP lideri konuşmasının sonunda ''Kente evi gibi bakacak belediyecilik sosyal belediyeciliktir. bizim yaptığımız belediyeciliğin adı budur. Ferdi'nin de belediyeciliği budur. Eskişehir'i de gözbebeği yapan bu belediyeciliktir'' ifadelerini kullandı.

TAYFUN KAHRAMAN KARARI

Etkinlik çıkışı basına konuşan Özel şu ifadeleri kullandı:

''(Tayfun Kahraman hakkındaki karar) Anayasa Mahkemesi karara bağladı. Buna rağmen Aktoroslar çetesi ve yazılan kötü bir mütalaa ile Anayasayı tanımadı. Bugün sadece ve sadece muhalif olan birisi, haksız yere tutuluyor. Kızı Vera okula başladı. Babası okula yazdıramadı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a söylüyorum, Abdülhamit Gül'e söylüyorum. Bir Anayasa Mahkemesi kararı 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından nasıl tanınmaz. Devlet kalkarsa ortadan mülkiyet kalkar.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasasızlaştırma sürecinde bir eşik atlanıyor. Yüzdün yüzdün bir yere kadar geldin. Yol yakınken geri dönün.

''10 AY BOYUNCA MAAŞ ALMIŞ''

(İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in görevi sırasında şirket yöneticiliğiyle maaş aldığına dair paylaşılan belgeler) Adalet Bakanlığı'nın açık biçimde belirttiği gibi bir Cumhuriyet Başsavcısı'nın başka herhangi bir yerden maaş alamayacağı belirtilmesine rağmen 10 ay boyunca hem savcı maaşı aldı, hem de yönetici maaşı aldı. Bir kere burada suçustü yakalandı. 10 ay boyunca maaş almış. Bütün kanıtları basına yolladım. Daha neler duyacaksınız. Şimdi bütün gazetecileri 'Başsavcı iken almamış' diyorlar. 10 ay boyunca maaş almış İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'yken.

''BİR DE BANA SORUŞTURMA AÇMIŞ''

Sayın Erdoğan'a sesleniyorum bugün Anayasa'yı çiğneyen 13. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını durdurarak Akın Gürlek'i açığa al. Bir de bana soruşturma açmış. Ben etrafındaki 'ite köpeğe sahip çık' diyorum savcı 'onu bize söyledi' diyor. Kendi üstüne alarak konuyu dağıtacak.''

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özel, dün Ümraniye’de yaptığı konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Eti Maden Şirketi’nin Lüksemburg'daki Eti Maden Anonim Şirketi'nde yönetim kurulu üyeliği yaptığı iddiasını belgeleriyle paylaşmıştı.

Özel'in açıkladığı belgelerden hemen sonra iktidara yakın gazeteciler Akın Gürlek’i savunan paylaşımlar yapmaya başlamıştı. Ancak, Özel’in açıkladığı belgelerde Akın Gürlek’in söz konusu şirkette, başsavcı olarak atandıktan sonra da yönetim kurulu üyesi olarak devam ettiği ortaya çıktı.

Akın Gürlek, 2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı. Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandığı tarih ise 8 Ekim 2024.

Özel'in ifşa ettiği belgelerde Gürlek'in ismi görevden ayrıldığı 6 Ağustos 2025 tarihine kadar görünüyor.