Özgür Özel'den Anıtkabir ziyareti... Özel deftere yazdı: Dikkat çeken 'Lozan' mesajı

CHP lideri Özel, beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

Fotoğraf çekiminden sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özel, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

"SEVR İLE DAYATILMAK İSTENEN..."

Özgür Özel, deftere şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım. Ulusal bağımsızlığımızın diplomatik alanda tescili olan Lozan Barış Antlaşması'nın 102. yıl dönümünü, bizlere emanetiniz olan Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine olan sarsılmaz bağlılığımızla, saygıyla ve minnetle anıyoruz. Sevr ile dayatılmak istenen, parçalanmış bir Türkiye yerine İsmet İnönü önderliğindeki heyetin diplomatik zaferiyle milletimizin egemenliği tüm dünyaya ilan edilmiş, bağımsızlığımız uluslararası hukuk önünde tescillenmiştir. Millet iradesine dayanan Cumhuriyetimizin temellerini atan ulusal hafızamızda bir direnişin, yeniden doğuşun sembolü ve ülkemizin tapu senedi olan Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümünü, her yıl aynı bilinç ve kararlılıkla anacağız. Cumhuriyetimizin temel ilkelerini kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. Karşımıza çıkan her engeli, daha büyük bir dirençle aşma azmindeyiz.

Bu büyük kazanımın mimarları olan başta İsmet İnönü olmak üzere tüm heyet üyelerini, silah arkadaşlarınızı ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, aziz hatıralarınız önünde saygıyla eğiliyoruz. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. Sonsuz şükran ve minnetle, ruhunuz şad olsun."

Daha sonra beraberindeki heyetle İsmet İnönü'nün Anıtkabir'deki mezarını ziyaret ederek, çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Özel, Anıtkabir'i ziyarete gelen yurttaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

ÖZEL: TÜM DÜNYAYA İLAN EDİLDİĞİ GÜN

X hesabından ziyareti paylaşan Özgür Özel, şu ifadeleri kaydetti:

"Ulusal bağımsızlığının nişanesi olan Lozan Barış Antlaşması’nın 102. yıl dönümünde Anıtkabir’deyiz.

Bugün, parçalanmış bir Türkiye’yi dayatan Sevr’in yırtılıp atıldığı; milletimizin tam bağımsızlığının ve egemenliğinin tüm dünyaya ilan edildiği gündür.

Ülkemizin bağımsızlığı ve özgürlüğüne ömrünü adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Lozan kahramanımız İsmet İnönü başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.

Cumhuriyetimizin temel ilkelerini kararlılıkla korumaya, karşımıza çıkan her engeli daha büyük bir dirençle aşmaya söz veriyoruz."