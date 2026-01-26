Özgür Özel'den Bahçeli'ye Nâzım'la 'erken seçim' yanıtı: 'Biraz daha ustalaştık dostu düşmanı ayırmakta'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı kabul ettiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Özel, MHP lideri Bahçeli'nin erken seçim çağrılarına olumsuz yanıt verdiği demeciyle ilgili "Milletin bu iktidardan en rahatsız olduğu, şikayetlerinin en fazla olduğu, yoksulluğun dayanılmaz bir hale geldiği bu dönemde erken seçime kapıyı kapatıyor. O zaman ne diyelim? 'Biz bıraktığın gibiyiz, ustalaştık biraz daha taşı kırmakta, dostu düşmanı ayırmakta" dedi.

Özel, Bahçeli'ye yönelik sözlerine şöyle dedi:

"Hükümetinin en zor olduğu dönemde ve bunda ondan sonra yaşanacak her gün biraz daha ekonomik tedbirlerin sonuç vermeye başlayacağı, vatandaşın rahat edeceği ve hükümete tepkinin azalacağı bir süreçte en dipteyken ülkeyi erken seçime götürdü ve Adalet ve Kalkınma Partisi kendilerinin dahi hayal edemeyeceği bir sonuç alarak bütün üç iktidar partisi iktidarı oluşturan üç partinin de baraj altı kalmasıyla Türkiye'nin en köklü partilerinin baraj altı kalmasıyla sadece iki partinin barajı geçebildiği bir noktada Adalet ve Kalkınma Partisi kuruluşunun üzerinden 13-14 ay geçtikten sonra tek başına iktidarı yakaladı. O gün Sayın Bahçeli'nin bıraktığı gün en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altındı. Bugün 2 çeyrek altın. Aradaki 6 çeyrek altın Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının eseri olarak emeklinin cebinden uçup gitti."

"BİRAZ DAHA USTALAŞTIK TAŞI KIRMAKTA"

Bahçeli'nin hükümet ortağı olduğu dönemde 3 Kasım 2002 seçimlerine götüren çağrısını hatırlatan Özel, "Bu süreci Sayın Bahçeli'nin erken seçim çağrısı başlattı. Şimdi Sayın Bahçeli milletin bu iktidardan en rahatsız olduğu, ekonomik krizin en yüksek noktada olduğu, milletin şikayetlerinin en fazla olduğu, yoksulluğun, işsizliğin, güvencesizliğin dayanamaz bir noktaya geldiği yerde bu sefer erken seçime kapıyı kapatıyor. Erken seçime bugün kapıyı aralasa emekli kurtulacak, asgari ücretli kurtulacak, çiftçi kurtulacak, esnaf kurtulacak, memur kurtulacak. Ama kendisi iktidardayken en avantajlı zamanda AK Parti'ye erken seçim kapısını aralayan AK Parti için en dezavantajlı noktada erken seçime kapıyı kapatıyor. O zaman ne diyelim? Sayın Bahçeli biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta. O gün öyle davranan, bugün böyle davranıyorsa emekliye bir büyüklük yapmayacağınız belliymiş zaten. Ben geçtiğimiz haftalarda her şeye rağmen dedik ki Sayın Bahçeli'ye zaten Yeniyol grubunu oluşturan üç parti Gelecek, Deva ve Saadet Partisi. İyi Parti, Dem Parti ve CHP bu ücrete 'sefalet ücreti' diyor. Ama bizim toplamımız Devlet Bey 47 milletvekiliyle sefalet ücretinden kurtarmaya karar verse biz azınlıktayız ama emekli çoğunluğa geçiyordu" dedi.

'EMEKLİ MAAŞI' DÜZENLEMESİ

Özel, 20 bin lira olarak düzenlenen en düşük emekli maaşı düzenlemesine ilişkin de "Dedik ki 'Devlet Bey'in sözünün arkasında durulursa bu işten kurtuluruz'. Devlet Bey bunu 'iktidarla arasına nifak sokma olarak, ittifak ortağıyla arasına nifak sokma' olarak söyledi ve bu kadar hakaret etti bize. Bir paragraf döndü ta Ekrem Başkanı uydurulan ve ispatlanamayan tüm suçlamaları gerçekmiş gibi söyleyerek dünya kadar hakaret etti hepimize ve 'sonunda bu oyunlara gelmem' dedi. Ben yine de oylamadan önce olduğu için dedim ki 'Devlet Bey büyüğümüzdür'. O zaman bir büyüklük yapsın. O bizim önergeyi desteklemeyecekmiş. Kendi önergesini kendisi versin. Ne yaptı Devlet Bey? O önergeyi de vermedi. Sefalet ücretine oy verdiler. Şimdi de gelmiş efendim o tuzaklara düşmezmiş. Biz Devlet Bey'e sen tuzağa düş düşme demiyoruz ki. Ama emekliyi düştüğü yerden gel birlikte kaldıralım diyoruz. 16 milyon emekliyi düşünmedikten sonra, bu kadar yoksulu düşünmedikten sonra Tayyip Bey'in konforunu düşünmenin memlekete ne faydası var? Ben de bu kısmını açıkçası anlayamadım" ifadelerini kullandı.