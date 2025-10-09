Özgür Özel'den Brüksel mitingine çağrı: 'Tüm dünyaya duyuracağız!'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.10.2025 16:10:00
Haber Merkezi
CHP lideri Özgür Özel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşecek miting için çağrıda bulundu. Özel, sosyal medyada yaptığı paylaşımında, "Haksızlığa karşı sözümüzü, tüm dünyaya duyuracağız" ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Brüksel'de gerçekleşecek mitingine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Özel, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Adaletin sesi sınır tanımaz! Bu pazar, Avrupa’daki yurttaşlarımızla Brüksel'de buluşuyoruz. Haksızlığa karşı sözümüzü, tüm dünyaya duyuracağız. Birlikte direnecek, birlikte başaracağız!"

