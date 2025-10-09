Özgür Özel'den Brüksel mitingine çağrı: 'Tüm dünyaya duyuracağız!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Brüksel'de gerçekleşecek mitingine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Özel, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Adaletin sesi sınır tanımaz! Bu pazar, Avrupa’daki yurttaşlarımızla Brüksel'de buluşuyoruz. Haksızlığa karşı sözümüzü, tüm dünyaya duyuracağız. Birlikte direnecek, birlikte başaracağız!"
Adaletin sesi sınır tanımaz!— Özgür Özel (@eczozgurozel) October 9, 2025
Bu pazar, Avrupa’daki yurttaşlarımızla Brüksel'de buluşuyoruz.
Haksızlığa karşı sözümüzü, tüm dünyaya duyuracağız. Birlikte direnecek, birlikte başaracağız!
🗓️ 12 Ekim Pazar
⏰ 14.00 (TSİ 15.00)
📍 Place Jean Rey, 1040 Brussels pic.twitter.com/KQEg6Ya0Nj