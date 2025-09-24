Özgür Özel'den CHP İstanbul Kongresi'ne mesaj

Beşiktaş Süleyman Seba Sanat Merkezi’nde düzenlenen CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nde Divan Başkanlığı’na oy birliğiyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek seçildi.

Kongrede ilk konuşmayı yapan Zeybek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in olağanüstü kongreye yolladığı mesajı ve İmamoğlu’nun Silivri’deki hücresinden yolladığı mektubu kamuoyu ile paylaştı.

“Değerli yol arkadaşlarım; kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerine sarsılmaz bir inançla bağlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda kararlılıkla yürüyen, emeğini ve yüreğini örgütüne adayan tüm yol arkadaşlarımı sevgi, saygı ve dayanışma duygularımla selamlıyorum” diyen Özel mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Tarihin en ağır saldırılarına uğrasa da bir buğday tanesi gibi sabırla direnen yol arkadaşlarımın her biriyle gurur duyuyorum. Bizim ilk kurultayımız Sivas Kongresi’dir. Partimiz, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile kurulmuştur. Biz bu ülkeyi kurtaran, Cumhuriyeti kuran, halkın umudunu her koşulda büyüten, demokrasi fikrine inanan, partili rekabeti getiren partiyiz. 102 yılda çok bedel ödedik. Bugün de ödüyoruz. Ancak hiçbir zaman milletin iradesinin üstünde bir güce inanmadık, inanmıyoruz. Örgütümüze yönelik baskılar, haksız uygulamalar, halkın iradesini yok sayan girişimler ve seçilmiş belediye başkanlarımızın hukuksuzca tutuklanmalarıyla demokrasi yok edilmiştir. Millet iradesini hiçe saymaya kalkışıyorlar. Bu baskılar bizi yıldırmayacak. Aksine mücadelemizi daha da büyütecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığını da genel merkezini de kongre ve kurultayla seçilmemiş kimseler yönetemez. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramazlar. Enerjimiz yüksek; bitiremezler. İrademiz çeliktendir; bükemezler. İnsanımız yüreklidir; korkutamazlar. Yolumuzdan çeviremezler. Milletimiz bizimle beraberdir. Bu duygu ve düşüncelerle Olağanüstü Kongremizin partimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, tüm yol arkadaşlarıma ve örgütümüzün fedakar emekçilerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

“PARTİMİZ, CUMHURİYETİN NEFERİ, HALKIN HİZMETKARIDIR”

19 Mart operasyonuyla tutuklanan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ise mektubuna, “Değerleri Cumhuriyet Halk Partililer, benim sevgili yol arkadaşlarım, güzel dostlarım; sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her birinizi hasretle kucaklıyorum” sözleriyle başladı. İmamoğlu, şunları söyledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi, hepimizin canımızdan aziz bildiği, baba ocağımızdır. Partimiz, Cumhuriyetin neferi, halkın hizmetkarıdır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetidir. Biz, iktidardan düşünce yok olup giden, gelip geçici partilere benzemeyiz. Bizler, Cumhuriyetimizin kurucu ilke ve değerlerini savunmak, hayata geçirmek uğruna siyaset yapan insanlarız. Şartlar ne olursa olsun, davamızdan, partimizden vazgeçmeyiz, yolumuzdan dönmeyiz, döndürülemeyiz. Bu gerçeği bir kez daha kanıtlayan, bütün baskılara, zorbalıklara karşı cesaretle direnen, demokrasi, adalet ve hürriyet mücadelesinden asla taviz vermeyen tüm Cumhuriyet Halk Partililerle gurur duyuyorum.

“PARTİMİZE KARŞI HAKSIZ VE HUKUK DIŞI BİR SALDIRI HALİNDELER"

İstanbul, bu mücadelenin en önemli merkezlerinden ve partimize yönelik hukuk dışı saldırıların en büyük hedeflerinden biridir. O nedenle, bu dönemin en ağır yüklerinden biri İstanbul il örgütümüzün sırtındadır. Sizler bu yükü dirençle, metanetle, sağduyuyla taşıyorsunuz. Her birinize yürekten teşekkür ediyorum, sizlerle gurur duyuyorum. Sevgili dostlar; içinde bulunduğumuz tablo nettir: Demokrasiyi zamanı geldiğinde inilecek bir tramvay olarak gören bu iktidar, bir daha asla seçimle iktidara gelemeyeceklerini anlayınca, demokrasi yolculuklarını bitirmeye karar verdi. Demokrasiyi, milli iradeyi, hukuku ayaklar altına alan, yargıyı kendi emir eri gibi gören bu bir avuç insan, amaçlarına ulaşabilmek için en büyük engelin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunun farkında. Onun için, ellerindeki tüm imkanları kötüye kullanarak, partimize karşı haksız ve hukuk dışı bir saldırı halindeler. Serbest ve adil seçimlerle değil, yargı kumpaslarına, iftiraya, tehdit ve şantaja dayalı mafyatik yöntemlerle iktidarda kalmanın peşindeler.

Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Milletimiz, bir an önce sandığa gitmek ve ülkeyi göstermelik seçimlerle yönetilen, çağdışı bir hanedanlık haline getirmeye heves edenlere hadlerini bildirmek için gün sayıyor. Milletimiz, vatandaşı yokluğa ve yoksulluğa, çaresizlik ve umutsuzluğa mahkum edenlere hadlerini bildirmek için gün sayıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, gücünü ve haklılığını milletin tertemiz vicdanından, derin sağduyusundan alır. Bu güçle ve cesaretle, milletin umudu olma sorumluluğuyla çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. İster zindanda, ister meydanda… Her şart altında halkın ve Hakk’ın yanında durmaya devam edeceğiz.

“HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ, HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

Türkiye’yi adaletin, hürriyetin, bereketin ülkesi haline getirene kadar; bu cennet vatanda, geçim derdi çekmeden, gelecekten endişe etmeden, hep birlikte, kardeşçe yaşamamızı sağlayacak, insanca, hakça bir düzeni kurana kadar, durmayacağız. Gelecek güzel günlere inanacağız, hep birlikte çalışacağız, hep birlikte başaracağız. Cumhuriyetin ve halkın partisini, Atatürk’ün emanetini iktidar yapacağız. Bu inanç ve kararlılıkla toplanan İstanbul İl Kongremize başarılar diliyor, yürekli mücadeleniz için bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yolumuz açık olsun. Kalın sağlıcakla. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

Kongrede, Silivri'de tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın mesajları da okundu.