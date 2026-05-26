Özgür Özel'den CNN Türk'e 'müdahale' özürü

Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, 'mutlak butlan' kararı sonrası parti genel merkezinin polis zoruyla boşaltılmasının ardından Meclis binasına doğru yürüyüş başlatmıştı.

Özel'in parti yöneticileri ve partili vekillerle halkın da katılımıyla yaptığı yürüyüş sırasında, yürüyüşünü takip eden CNN TÜRK Muhabiri Murat Bekmezci, Özgür Özel'e soru sorduktan sonra korumaların müdahalesine uğramıştı.

Özel, yürüyüşü sırasında kendisine soru soran Murat Bekmezci'ye 'KJ'de adımın altına ne yazıyorsun CNN TÜRK" cevabını vermişti.

Bu tepkinin ardından Özgür Özel'in çevresinde bulunan korumalar Bekmezci'ye müdahale ederken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın da muhabire vurduğu öne sürülmüştü.

ÖZEL CNN TÜRK'TEN ÖZÜR DİLEDİ

CNN Türk'ün aktardığına göre Özgür Özel, yaşananlarla ilgili olarak CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'yı aradı ve geçmiş olsun dileklerini ileterek üzüntülerini belirtti.

Olayla ilgili olarak daha önce CHP'li Ali Mahir Başarır da CNN Türk yayınına katılmış ve "Asla vurmak gibi bir niyetim yoktu. Kendisini ittirdim, kimseye vurmadım. Çekil dedim. Kırdıysam özür dilerim" demişti.