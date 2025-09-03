Özgür Özel'den, Devlet Bahçeli'ye canlı yayında '2016 MHP Kurultayı' göndermesi: 'Meral Akşener iktidar oluyordu partide...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV ekranlarında Kürşad Oğuz, Fikret Bila ve Sinem Fıstıkoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel'in Cumhur İttifakı'na yönelik "çatlak" olduğuna ilişkin olan iddialarına sert yanıt vermişti. Bahçeli yayımlanan yazılı açıklamasında, "Cumhur İttifakı’nda sanki sorun varmış gibi yaygara yapan Özgür Özel’in uçurumlarla ihata edilen inişli çıkışlı yolunun bizim hak ve hakikat yolumuzla kesişmesi hayal mahsulü bile değildir" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ'YE CANLI YAYINDA YANIT VERDİ

Özel, Bahçeli'nin kendisine yönelik sert sözlerine yanıt verdi.

"Canı sağ olsun, yaşına hürmeten ne diyelim şimdi. Metin yazarlarının bize kuyruk acısının olduğunu biliyoruz" diyen Özel, "Ben Devlet Bey'e bırak AKP'ye birlikte koalisyon olalım demiyorum, ben demokratikleşmeyle ilgili birlikte adım atalım diyorum. Devlet Bey bunu sanki AKP'yi bırak gibi algılamak istemiş, onun üzerinden AK Parti ile kendince nikah tazelemek istiyor" dedi.

MHP'deki olağanüstü kongre sürecinde, Tosya Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kongre çağrısı da dahi̇l bütün i̇şlemleri i̇hti̇yati̇ tedbi̇r yoluyla durdurmuştu. Özel, Türkiye siyaset hayatına 2016 MHP Kurultay'ı olarak geçen olaylı süreci hatırlatarak MHP lideri Bahçeli'ye gönderme yaptı.

Özel, "Meral Akşener, MHP'de 900 delegenin desteğini almışken, filanca yerdeki asliye hukuk mahkemesinden gelince... Şu anda İzmir Milletvekili olan birisinin MHP ile mahkeme sürecinde ve AKP ile mekik dokuduğunu ve MHP'nin bu şekilde Kurultay sürecinin durdurulduğunu, MHP'nin bölündüğünü ama MHP'nin AK Parti ile birlikte rejim değişikliğine rıza gösterdiğini mi söyleyeyim?" dedi.

Özel, Numan Kurtulmuş gibi Cumhur İttifakı'nın önde gelen isimlerinin kullandığı, "15 Temmuz’da selalar eşliğinde milletin gönlünde doğmuş bir ittifaktır" sözüne değinerek, "Cumhur İttifakı 15 Temmuz’da sokakta falan kurulmadı. Cumhur ittifakı asliye hukuk mahkemesinde kuruldu. 900 oyla Meral Akşener iktidar oluyordu partide. Bir asliye hukuk mahkemesi kararıyla, AKP'nin İzmir Milletvekilinin aracılığıyla kurdunuz. Şimdi yeni bir asliye hukuk dümeniyle CHP'ye aynı teklif. Biz o genel başkan gibi davranmayacağımızı gösteriyoruz. Bunun üzerine 15'ine hadi hodri meydan!" ifadelerini kullandı.

"DEVLET BEY AK PARTİ İLE KENDİNCE NİKAH TAZELEMEK İSTİYOR"

Özgür Özel'in Devlet Bahçeli'ye yönelik açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ben Devlet Bey'e bırak AKP'ye birlikte koalisyon olalım demiyorum, ben demokratikleşmeyle ilgili birlikte adım atalım diyorum. Devlet Bey bunu sanki AKP'yi bırak gibi algılamak istemiş, onun üzerinden AK Parti ile kendince nikah tazelemek istiyor. Canı sağ olsun, yaşına hürmeten ne diyelim şimdi. Metin yazarlarının bize kuyruk acısının olduğunu biliyoruz. Bana kızıyorlar niye selamlaştın diye, ben hürmeten selamlarım.

Devlet Bey ile şunu mu konuşalım, bir asliye hukuk mahkemesiyle kararıyla partisinde kaybettiği iktidarı kazananların, bugünkü iktidarın dümen suyuna girdiğini unutmadık mı diyeyim.

Meral Akşener, MHP'de 900 delegenin desteğini almışken, filanca yerdeki asliye hukuk mahkemesinden gelince... Şu anda İzmir Milletvekili olan birisinin MHP ile mahkeme sürecinde ve AKP ile mekik dokuduğunu ve MHP'nin bu şekilde Kurultay sürecinin durdurulduğunu, MHP'nin bölündüğünü ama MHP'nin AK Parti ile birlikte rejim değişikliğine rıza gösterdiğini mi söyleyeyim?

Biz bunu yapmadığımız için partinin başından gidecekse, giderim ben. Benim partideki iktidarım karşılığında AK Parti asgari, ücretliyi, emekliği ezecekse ben bunun karşılığında başkan olacaksam olmaz olsun öyle genel başkanlık!

Cumhur ittifakı asliye hukuk mahkemesinde kuruldu. 900 oyla Meral Akşener iktidar oluyordu partide. Bir asliye hukuk mahkemesi kararıyla, AKP'nin İzmir Milletvekilinin aracılığıyla kurdunuz. Şimdi yeni bir asliye hukuk dümeniyle CHP'ye aynı teklif. Biz o genel başkan gibi davranmayacağımızı gösteriyoruz. Bunun üzerine 15'ine hadi hodri meydan! Ya birbirlerine ip atıyordu bunlar."