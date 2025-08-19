Özgür Özel'den, Devlet Bahçeli'ye 'Selahattin Yılmaz' yanıtı: 'Özgürüm sana söylüyorum, ittifak ortağım sen anla' diyor!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Sındırgı'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tutuklanan Selahattin Yılmaz hakkındaki açıklamasına yanıt verdi, "Özgürüm sana söylüyorum ittifak ortağım sen anla" dedi.

"BAHÇELİ'YE KUMPAS KURULDU"

Özel, şöyle konuştu:

"Sayın Bahçeli ile birlikte siyaset yapmak birtakım yeteneklerinizin gelişmesini gerektiriyor. O mesajları doğru okumak lazım. Yoksa dinleyen Sayın Bahçeli Özgür Özel'i hiç anlamamış diyebilir. Çünkü ben dün dedim ki 'Fatih Keleş hiçbirini tanımaz. Kişileri biz de tanımayız. Bunlar Sayın Bahçeli'nin ülküdaşlarıdır. Onlarla yakın ilişki var. Yapılan operasyon Sayın Bahçeli'ye de hat bildirme yönündedir' dedim.

Ben kimseye kiralık katil demedim. Kiralık katil tutuldu mutuldu diye Sabah Gazetesi zırvalarını da zırva olarak söyledim... Ama burada Sayın Bahçeli yanlış anlamış değil. O anlıyor da şöyle yapıyor: 'Özgürüm sana söylüyorum, ittifak ortağım sen anla" diyor. Sayın Bahçeli'nin orada yaptığı bütün eleştiriler 'benim ülküdaşım, yakın arkadaşım, suçsuz olduğunu bildiğim, yakında suçsuzluğunun ispatlanacak olduğu' dediği kişiyi içeri atanlara ve İBB soruşturmasına Fatih Keleş üzerinden karıştırmaya çalışanlara yönelik. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ben de Sayın Bahçeli'ye kumpas kurulduğunu söylüyorum. Ama ne diyecek Bahçeli? Sayın Erdoğan senin atadıkların, senin beyaz Torosçuların tuttular bana böyle böyle yapıyor."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, güncel gelişmelere ilişkin yazılı basın açıklaması yayımlamıştı.

CHP lideri Özgür Özel'i hedef alan Bahçeli, "CHP Genel Başkanı’nın her sözü yalan ve yamuk, her iddia ve ifşası yaban ve yanıltıcıdır. Türk siyaset ve demokrasi kültürü pişkince, daha ötesi pervasızca tahrip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

SELAHATTİN YILMAZ'A SAHİP ÇIKTI

Aziz İhsan Aktaş’a 'suikast hazırlığı' iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıkan Bahçeli, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. Hiçbir ülkücü kiralık katil, suikastçı, hain ya da gayri meşru olarak tanımlanamaz, böyle de adlandırılamaz. Selahattin Yılmaz ismini temel alarak MHP’ye ayar verildiğini iddia etmek ise çok ağır bir bühtan, dayanaksız ve mesnetsiz bir uydurmadır. Kaldı ki MHP’ye ayar ve istikamet vermek hiç kimsenin yapabileceği bir şey değildir. Ezcümle ve tekraren Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. İnanıyorum ki, masum ve suçsuz olduğu da süreç içinde anlaşılacak ve açığa çıkacaktır."