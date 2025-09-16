Özgür Özel'den dikkat çeken paylaşım: 'Alevi canlarla yüreğimiz birdir'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) katkılarıyla düzenlenen 4. Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda, 13-14 Eylül günleri arasında gerçekleşti.

CHP Genel Başkanı Özel, festivalin açılışında yaptığı konuşmayı, X hesabından yeniden paylaştı.

Özel paylaşımına, "Her çağın Kerbela’sında zalimin karşısında, mazlumun yanında duran Alevi canlarla yüreğimiz birdir. Bu devletin; acıyı yıllarca sabırla taşıyan ama bir gün bile, 'bize borçlusunuz' demeyen Alevilere borcu çoktur. Biz, bu borçları ödemek için, eşitlik için iktidara yürüyoruz!" notunu düştü.

Her çağın Kerbela’sında zalimin karşısında, mazlumun yanında duran Alevi canlarla yüreğimiz birdir.



Bu devletin; acıyı yıllarca sabırla taşıyan ama bir gün bile, “bize borçlusunuz” demeyen Alevilere borcu çoktur.



Biz, bu borçları ödemek için, eşitlik için iktidara yürüyoruz! pic.twitter.com/wODQBvPCNE — Özgür Özel (@eczozgurozel) September 16, 2025

Özel'in paylaşımının AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alevi yurttaşlarla ilgili açıklamasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Erdoğan, Katar dönüşü uçakta soruları yanıtlamıştı. "Alevi canlarımıza yönelik bu çirkin, bu ayrımcı söylemleri kınıyorum. Alevi vatandaşlarımızla biz adeta etle tırnak gibiyiz. Onları farklı bir yere asla atamayız. Devletimizin temel ilkelerinden biri olarak tüm vatandaşlarımız din, mezhep, etnik köken ya da kimlik farkı gözetmeksizin eşittir. Bu Anayasanın güvencesi altındadır. Bu ilkeye de herkesin tabi olması şarttır. Bütün bu söylemler, yıllarca Alevi yurttaşlarımızı oy deposu gibi görenlerin onlara yönelik çarpık ve hastalıklı bakışlarının adeta dışa vurumudur. İnanıyorum ki hukuk gereğini yapacak, bu provokasyonların hesabı yargı önünde sorulacaktır. Kimse bu ülkenin birliğini, beraberliğini, toplumsal barışını böylesi pervasız biçimde hedef alamaz. Alevi-Sünni ayrımı gibi bir ayrım da yapamaz. Allah’ın izniyle biz buna izin vermeyiz" ifadelerini kullanmıştı.