Özgür Özel'den 'Esra Işık' tepkisi: 'Mesele boyun eğmeyen herkesi susturma meselesi’

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı çevresinde devam eden hukuk sürecine rağmen acele kamulaştırılan parsellerde tapu sahiplerine haber verilmeden keşif yapılmasına tepki gösteren İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık, gece yarısı evine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alınıp tutuklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Işık’ın tutuklanmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi.

Özel şunları yazdı:

“Bu kara düzenin hedefinde sadece bir parti yok.

Kendine itiraz eden herkes var.

Acımadan, gözü dönmüşçe…

Akbelen Ormanı’nda toprağını savunanlara müdahale ettiler.

İkizköy’ün muhtarı ve direnişin simge ismi Nejla Işık’ın gencecik kızı Esra Işık’ı gece vakti gözaltına aldılar, bugün de tutukladılar.

Suçu ne?

Ağacını korumak.

Toprağına sahip çıkmak.

Bugün Akbelen’de olan, yarın başka bir yerde olacak.

Çünkü mesele boyun eğmeyen herkesi susturma meselesi.

Bu ülkenin aydınlarına, gazetecilerine, seçilmiş siyasetçilerine, çevresini, doğasını savunanlara, itiraz eden herkese hep aynı hukuksuzluk reva görülüyor.

Bir annenin direncini, kızının özgürlüğü ile sınayan bu kara düzene yazıklar olsun.

Asla teslim olmayacağız!!!”