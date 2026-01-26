Özgür Özel'den 'İBB kreşi' tepkisi: 'Eğitmen veliye bildirmiş'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Özel, İBB’nin Eyüpsultan Güzeltepe Çocuk Eğitim Merkezi’nde 'çocuğa şiddet' iddiasına ilişkin eğitmenin veliye çocuğun vücudundaki morluklarla ilgili bildirimde bulunduğunu açıklayarak ''Kreşte 35 nokta var kör nokta yok. İncelesinler. Eğer milyonda 1 kadar kusur varsa kimsenin gözünün yaşına bakılmasın'' dedi.

''EĞİTMEN VELİYE BİLDİRMİŞ''

Özel konuya ilişkin şunları söyledi:

"Oradaki eğitmenimizin tespit ettiği ve aileye bildirdiği bir konu var. Yanlış duymadınız, bir öğrencinin üstü değiştirilirken üstünde bir morluk bir yara izine rastlıyor öğretmeni. Derhal anneyi arıyor ve 'Burasında bir morluk var siz bunu gördünüz mü?'. Annenin cevabı 'Çocuktur bunlar düşer kalkar morarır' oluyor. Tutanak altına alıyorlar. Hem morluğu gördüklerini, hem anneye bildirdiklerini hem annenin yanıtını.

Oysa AK Parti medyası hemen bunu haber yapıyor; çocuğun üstün yararını falan da gözetmeden spor eğitmenini hedef gösteriyor. Savcılık alıyor, sorguluyor; savcı bırakıp gidiyor ama AK Parti medyası istiyor ya, nöbetçi savcı tutuklama işlemini gerçekleştiriyor. Eğer milyonun milyonda biri kadar kusur varsa hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmasın, bu konuda bu kadar netiz. Ama Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin, bakanların kreş dediği, gündüz bakımevi dediği çocuk etkinlik merkezlerimizi gözden düşürmek ya da onlara çökmek için bir feryat figan gidiyorsa biz buna teslim olmayız ve bu konudaki gerçekleri herkesle yüzleşmeye hazırız.''

''BİRKAÇ TORBACININ YAKALANMASI MESELESİ DEĞİL''

Özgür Özel'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

''(Uyuşturucu operasyonları) Bu sorun sadece birkaç torbacının yakalanması meselesi olmadığı gibi bazı ünlü isimleri uyuşturucu testine götürüp getirerek konuyu magazinleştirerek çözülebilecek bir mesele de hiç değildir. Gençlerin hayranlık duyduğu 19 ismi sıraya dizip teste götürüp 11'i temiz çıkınca onlara pardon demek; insanların itibarıyla oynamak hem mücadeleyi zayıflatan hem de bu kişileri toplum önünde, hayranları önünde zor duruma sokan, ayrıca bu kişilerin ailelerini, çocuklarını da yaşadıkları sosyal çevre içinde zor durumda bırakan uygulamalardır. Kimseye de bir faydası yoktur.

İktidar uyuşturucu operasyonlarının artmasıyla övünüyor. Ancak herkes biliyor ki operasyonların ve yakalanan miktarın artması uyuşturucu sorununun büyümesinin bir sonucudur.

''OKULLARDA TEMİZLİK VE HİJYEN SORUNLARI HAD SAFHADA''

Okullarımızda temizlik ve hijyen sorunları had safhada. Temizlik açığı dışardan personel ile karşılanmaya çalışılsa da yeterli olmuyor. CHP'li belediyeler bütün kadrosuyla okullara destek vermeye hazırdır.

Öğrenci başına bin 500 TL bütçe okullarda hijyen ve beslenme sorunlarını çözebilir.

"GENÇ KİRACI YASASI ÇIKARACAĞIZ"

"Gençlerimizin geleceği bu ülkenin geleceğidir. Ama bugün Türkiye'de milyonlarca genç barınma derdiyle, geçim kaygısıyla, eşitsizlik ve güvensizlikle boğuşuyor. Eğitim artık gençler için bir fırsat değil, hayatta kalma mücadelesine dönüşmüş durumda. Biz bu düzeni değiştirmeye geliyoruz. Biz gençlerin barınma hakkını güvence altına alacağız. Dar gelirli gençler için Kira Destek Fonu kuracağız. 25 yaş altı gençleri koruyan özel bir Genç Kiracı Yasası çıkaracağız. Bölgesel ihtiyaçlara göre planlanmış, insani koşullara sahip yurtlar yapacağız. Cumhuriyet Yurtlarını bir yıl içinde bitireceğiz. Eğitim kredilerini ihtiyaca göre yükselteceğiz. Geri ödemesiz bursların kapsamını genişleteceğiz.

Yerel seçim gecesi şöyle seslenmiştim: Bavullarını toplayan gençler bir seçim daha beklemeye karar verdiler. İşte o seçim yaklaşıyor. Sakın umudunuzu kaybetmeyin. 'Bu ülkeden bir şey olmaz' diyenlere de sakın kulak asmayın. Değişim istiyorsanız hep beraber mücadele edeceğiz. Sizden sadece oy vermenizi istemiyoruz, daha fazlasını istiyoruz: Söz sahibi olmanızı, yan yana gelmenizi, örgütlenmenizi, bu ülkenin yönetiminde yer almanızı, söz sahibi olmanızı istiyoruz. Biz gençlerin hayatta kalmak için değil, kendi ülkelerinde hayal kurmak için ve bu hayalleri gerçekleştirmek için yaşadığı bir Türkiye’yi inşa etmek istiyoruz. Vizesiz Avrupa’yı, yasaksız Türkiye’yi gençlerimizin omuzlarında yükselteceğiz.

"ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMÜ DEDİĞİNİZ ŞEY, AYDINLATILMAYAN DOSYALARDIR"

"Yaşananlar baştan sona yanlış kurulmuş bir sistemin sonuçlarıdır. O yüzden çözüm de geçici desteklerde değil, köklü ve bütünlüklü bir değişimle mümkündür. Bu bir niyet meselesidir. Biz kadınların hayatını genişleten bir ülke olma niyetindeyiz. Güvende hissetmek en temel vatandaşlık hakkımızdır. Bu bir lüks ya da lütuf değildir. Ama kadınlar ekonomik ve sosyal hayatta maalesef kendilerini güvende hissetmiyorlar.

"CHP İKTİDARINDA KADINLARIN YAŞAM HAKKI TARTIŞMA KONUSU OLMAYACAK"

"7 gün 24 saat ulaşılabilen etkin bir şiddetle mücadele hattı oluşturacağız. Şiddete tanık olan çocuklar için kapsamlı psikososyal destek programlarını hayata geçireceğiz. Erken yaşta ve zorla evliliklerin karşısında duracağız. Kadın yoksulluğuna karşı sosyal politikaları hayata geçireceğiz. Çalışma hayatında şiddete karşı ILO 190'ı yürürlüğe koyacağız.

ILO 190, iş yerinde şiddet ve tacizin önlenmesi için bir uluslararası anlaşmadır. 21 Haziran 2019 yılında Cenevre'de kabul edilmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü, Türkiye dahil tüm üye ülkeye bunu tavsiye etmektedir. Maalesef bu anlaşma henüz Meclisimizde görüşülmemiştir. Türkiye'deki ilerici birtakım sendikalar toplu iş sözleşmelerinde bunu konu etmekte, toplu iş sözleşmelerinin maddeleri arasında ya da temel hükümleri arasında yer almaktadır; ancak ILO 190'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi ve yürürlüğe konması gerekmektedir. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz yapacağız. Şiddetle mücadeleyi yalnızca ceza hukukuna sıkıştırmayacağız. Eğitimden medyaya, siyasetin dilinden kamu politikalarına kadar cinsiyet eşitliğini esas alan bir dönüşümü hayata geçireceğiz.

"BU MİLLETİN CUMHURBAŞKANI OLACAK"

"Şimdi birileri seçimden korkup kaçabilir. Ama biz tarihte ilk kez %60'ı aşan erken seçim talebi için gayret göstermeye devam ediyoruz. Bizim safımız milletle birdir. Millet de bizimle beraberdir. İlk girdiğimiz seçimlerde başardık, ilk gireceğimiz genel seçimlerde de başaracağız. Ekrem İmamoğlu bugün hapiste olabilir ama mutlaka çıkacak, o seçime girecek ve bu milletin Cumhurbaşkanı olacak. Rakibinden korkan, seçimden kaçan, meşruiyeti bu topraklarda, bu seçmenlerde değil başka yerlerde arayanların devri bitecek, milletin devri başlayacak."''