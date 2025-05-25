Özgür Özel'den 'İmamoğlu'na Özgürlük' pankartına açılan soruşturmaya yanıt: 'Beklesin, daha nerelere asacağız!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Sosyalist Enternasyonal toplantıları kapsamında İstanbul'a gelen üyeleri tekneyle boğaz turuna çıkardı.

Bu esnada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Suat Özçağdaş, Ali Gökçek, İlhami Özcan Aygun, Ahmet Baran Yazgan ve Nimet Özdemir 'Free İmamoğlu' (İmamoğlu'na özgürlük) yazılı bir pankart astı.

SAVCILIK'TAN JET SORUŞTURMA

Daha önce İmamoğlu'nun afişlerine yasak getiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan 'İmamoğlu'na Özgürlük' pankartıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "24.05.2025 günü Saat 19:40 sıralalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey Yol Girişinde , CHP Milletvekilleri Mahmut TANAL, Suat ÖZÇAĞDAŞ, Ali GÖKÇEK, İlhami Özcan AYGUN, Ahmet Baran YAZGAN ve Nimet ÖZDEMİR tarafından,köprüden sarkacak şekilde üzerinde Ekrem İmamoğlu’nun siluetinin bulunduğu ve üzerinde ‘FREE İMAMOĞLU’ yazılı pankartı astıkları görülmüş olup; Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından olaya müdahale edilerek pankart kaldırılmış, konu ile ilgili adli işlemlere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"BEKLESİN BAKALIM DAHA NERELERE ASACAĞIZ"

CHP lideri Özel, bu sabah erken saatlerde partililer ile birlikte Kadıköy Halk Koşusu'na katıldı. Koşudan hemen önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel'e, pankart hakkında açılan soruşturmada soruldu.







Özel, savcılığın başlattığı soruşturma hakkında, "Cürmü kadar yer yakar! Beklesin bakalım daha nerelere asacağız. Ekrem Başkan her yerde" şeklinde yanıt verdi.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Birileri Ekrem Başkan'ın posterlerinin asılmasını yasaklamıştı. Biz de bunun hukuken zaten yalan yanlış bir şey olduğunu ifade etmiştik. Çünkü Ekrem Başkan seçilmiş belediye başkanı. Sadece iddia var iddianame bile yok. Ve suçu ispatlanmadan suçlu muamelesi yapıp 'resmini asamazsın, afiş asamazsın' dediler.

Dün 4 milletvekili arkadaşımız o afişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Asya ile Avrupa'yı ilk birleştiren köprünün üzerine astı.

"EKREM BAŞKAN'I BIRAKANA KADAR BİZE DURMAK YOK ONLARA DA HUZUR YOK"

'Niye astınız' diyorlarmış. Şampiyon olan asmıyor mu? 31 Mart seçimlerinin şampiyonu Ekrem İmamoğlu İstanbul'da. Şampiyonun resmini astık. Hiç hasetlenmesinler, sürprizlerimiz devam edecek. Mücadelemiz sürecek. Yüksek enerjiyle, yaratıcı fikirlerle, şok etkici etkilerle enselerindeyiz. Ekrem Başkan'ı bırakana kadar onlara huzur yok. Bize durmak yok ama onlara da huzur yok."