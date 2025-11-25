Özgür Özel'den 'İstanbul Sözleşmesi' mesajı: 'İktidara geldiğimizde...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, Türkiye’de milyonlarca kadının güvencesiz bırakıldığını belirtti. Özel, iktidara gelmeleri halinde atacakları adımları da açıkladı.

Özel'in açıklaması şöyle:

"Kadınların güvende ve özgürce yaşayabilmesi için; şiddetin, caydırıcı düzenlemelerle önleneceği güçlü bir sistemi inşa etmek gerekir. Bunu yapmak siyasi bir tercihtir.

Bu ülkede birileri güvende tutulurken, kadınlar başta olmak üzere milyonlar güvencesiz bırakılıyorsa, bu durum siyasi tercihlerin sonucudur.

Milletin takdiriyle iktidara geldiğimizde, İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacak, kadına yönelik şiddete karşı atılması gereken adımları cesaretle atacağız."