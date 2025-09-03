Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel'den İstanbullulara kritik çağrı: 'İktidara sesleniyorum' dedi, saat verdi!

Özgür Özel'den İstanbullulara kritik çağrı: 'İktidara sesleniyorum' dedi, saat verdi!

3.09.2025 16:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Özgür Özel'den İstanbullulara kritik çağrı: 'İktidara sesleniyorum' dedi, saat verdi!

Son dakika haberi... CHP lideri Özgür Özel, bu akşam CHP'nin Zeytinburnu'nda düzenlenecek olan mitingine tüm İstanbulluları davet etti. Özel, "İktidara sesleniyorum: Ne kadar uğraşırsanız uğraşın; bizi yolumuzdan çeviremeyeceksiniz!" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin İstanbul'daki adresi bu hafta Zeytinburnu olacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevden alınıp, yerine Gürsel Tekin ve heyetinin kayyum olarak atanmasının ardından gözler Zeytinburnu'ndaki mitinge çevrildi.

Mitingde CHP lideri Özgür Özel'in kritik mesajlar vermesi bekleniyor.

ÖZEL'DEN BİR ÇAĞRI DAHA

Son olarak, CHP lideri Özel, sosyal medya hesabı X'ten bir çağrı daha yaptı.

Özel, bu akşamki mitinge tüm İstanbulluları davet etti.

Saat 20.30'u işaret eden CHP lideri, "İktidara sesleniyorum: Ne kadar uğraşırsanız uğraşın; bizi yolumuzdan çeviremeyeceksiniz! Siyaset milletle yapılır. Millet bizimle beraberdir! Bu akşam Zeytinburnu’nda buluşuyoruz!" dedi.

NELER YAŞANDI?

Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olmak üzere CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve operasyonlar devam ederken, dün (2 Eylül) mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi görevden alındı.

Çelik'in yerine İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin, CHP'den ihraç edildi. Dün Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplayan Özgür Özel, bugün de partisinin il başkanlarını İstanbul'a çağırarak değerlendirme toplantısı yaptı.

İstanbul il binasında nöbet başlatan CHP'liler, "Kayyuma karşı direneceğiz, içeri sokmayacağız" derken, Gürsel Tekin, "Göreve başladık" mesajını paylaştı.

Siyaset kulisleri "İstanbul için verilen karar, CHP'nin kurultay davasını etkiler mi?" sorusuna odaklanmışken, CHP lideri Özgür Özel, 23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel #Zeytinburnu