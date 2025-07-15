Özgür Özel'den Kartal mitingine çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yarın 20.30'da Kartal'da yapacağı 'Millet İradesi Sahip Çıkıyor' mitinge çağrı yaptı.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Özel, şu ifadeleri kullandı:
"Artık bu ülkeyi uçurumdan aşağıya yuvarlamaya, karanlığa boğmaya kimsenin hakkı yok.
Sandıktan kaçamazsın!"
Artık bu ülkeyi uçurumdan aşağıya yuvarlamaya, karanlığa boğmaya kimsenin hakkı yok.— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 15, 2025
Sandıktan kaçamazsın!
Yarın Kartal’dayız!
🗓️ 16 Temmuz Çarşamba
⏰ 20.30
📍Kartal Meydanı, Atatürk Anıtı pic.twitter.com/asiBZkqDHr