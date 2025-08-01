Özgür Özel’den komisyon açıklaması: 'Anayasa tartışmalarının içinde olmayacağımız bir süreç'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramankazan’da açıklamalarda bulundu. Özel, burada yaptığı açıklama da Meclis'te kurulan 'Terörsüz Türkiye' komisyonuna ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Konuya ilişkin bir soruyu yanıtlayan Özel, sözlerinin başında "Hayırlı uğurlu olsun. Meclis Komisyonu yasa yapacak olan, verdiği kararlarla tarihin akışını değiştirecek bir komisyon değil. CHP'nin her zaman dediği gibi kapalı kapılar ardında konuşmak yerine konuşulacaksa burada konuşulsun dedik" ifadelerini kullanırken, CHP'nin komiyonda alacağı tavrı şu sözlerle açıkladı:

"Herkesin derdini anlatacağı bir komisyon olmalı. Doğruya doğru diyeceğimiz, yanlışa yanlış diyeceğimiz, anayasa tartışmalarının içinde olmayacağımız bir süreç. Komisyonda da Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerine bir çivi çakacağım diyenlerle yol yürümeyiz.

'MİLLETİN PARASINI TERÖRLE MÜCADELEYE DEĞİL EMEKLİYE HARCAYACAĞIZ'

Devralacağımız iktidarda milletin parasını terörle mücadeleye değil emekliye asgari ücretliye harcamak istiyoruz."

KAMUDA ZAM GÖRÜŞLERİNDE TIKANMAYA İLİŞKİN

600 bine yakın kamu işçisinin gözünün kulağının çevrildiği toplu sözleşme görüşmelerinde sonuç çıkmamasına ilişkin de konuşan Özel, "Bugün zam verilmiyorsa muhatap Erdoğan’dır. Emekliyi 6 ay süründüren de Erdoğan’dır. Asgari ücretliyi açlık sınırı altında tutan da Erdoğan’dır. TÜRK-İŞ'in grev kararı sonuna kadar yerindedir. Arkasında duracaklarsa, sonuna kadar arkasındayız" dedi.