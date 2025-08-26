Özgür Özel'den Malazgirt Zaferi paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayınladı.

Özel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tarihimizin dönüm noktalarından olan, Anadolu’nun kapılarının Türklere açıldığı Malazgirt zaferinin 954’üncü yılı kutlu olsun. Büyük Taarruz’dan 851 yıl önce, yine bir 26 Ağustos günü kazanılan bu büyük zaferin yıl dönümünde başta Sultan Alparslan olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum."