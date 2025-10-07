Özgür Özel'den 'nadir toprak elementleri' tepkisi! 'Türkiye ayağa kalkmalı' dedi, Erdoğan'a seslendi: 'Kendi geleceği için onları satamaz!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis’in yeni yasama yılının ilk grup toplantısını gerçekleştirdi.

Özel konuşmasında ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesinde gündeme geldiği öne sürülen "nadir toprak elementlerine" ayrı bir parantez açtı.

"MADENLERİ TRUMP’A VERİYOR, KARŞISINDA MEŞRUİYET ALIYOR"

Özel şöyle konuştu:

“Erdoğan kendi payına çalıştı, yetmedi. Zenginlere çalıştı, yetmedi. Şimdi Trump’a çalışıyor. Beş dakika görüşebilmek için ne hallere düştük. Yurt dışında bu hale düşen Erdoğan da olsa Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanıdır. İnsan hazmedemiyor. Ama bizimkiler buna rağmen, gittiler Dışişleri Bakanı ile el sıkıştılar, gülüştüler. Tom Barrack’ın kravatından çekiştirdiler, şakalaştılar. Menemen bardağı gibi orada dizildi üç tane bakan.

Trump döndü imzalar atılırken, diyor ki, anaokulu çocuğuna öğretmeni yapmaz, ‘Şunlara bak. Bunlar çok akıllı ya, keşke bu kadar akıllı olmasalardı’ diyor. Makara yapıyor bizimkilerle. Bazılarını gitmeden söylemiştim. Hepsi doğrulandı. ‘300 Boeing alacak’ dedim, 250 Boeing aldı. Normal boru hattıyla gelene göre çok daha pahalıya mal olacak sıvı doğalgaz, LNG paketi için söz verdi. 20 milyar dolar da oradan zarar ettirdi. Yetmedi; viskisinden arabasına, cevizinden fıstığına bütün Amerikan mallarından vergileri kaldırdı. Türkiye’de bu üretimi yapanları perişan etti. Gitmiş nadir elementlerin pazarlığını etmiş. Bunların en çok olduğu yer Eskişehir’de ve batarya üretimi, akıllı telefon, lazer türbini gibi teknolojiler için çok önemli olan Eskişehir Beylikova‘daki bu madenleri Trump’a veriyor, karşısında meşruiyet alıyor."

"KENDİ GELECEĞİ İÇİN BU ÜLKENİN NADİR ELEMENTLERİNİ SATAMAZ"

"Bakın bu elementleri toprağın içinde, karışım halinde, başka cevherin içinde alacaklar. Bu altın yumurtlayacak tavuğu çıkarır Trump’a verirsen; işleyecek, seneye sana satacak. Eldeki bitecek, 30 yıl sonra bizim torunlar ağzını açıp bakacak. Altın yumurtlayan tavuğu Trump‘a verip iki yumurtasına razı olmak olmaz. Buradan yalvarıyorum. Bu ülkenin geleceğini kendi geleceği ile Trump’a trampa yapan Erdoğan’a mani olun. Türkiye nadir elementlerle ilgili ayağa kalkmalıdır. Erdoğan kendi geleceği için bu ülkenin nadir elementlerini satamaz. Sattırmayız."