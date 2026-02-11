Özgür Özel'den 'saat'li çağrı... Bu akşamı işaret etti: 'Adalet eğilse de biz eğilmeyiz!'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Mart 2025'te başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor.
ÖZEL, BÜYÜKADA'DAN SESLENECEK
Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart 2025 tarihinde tutuklanmasıyla başlayan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin yenisi bugün Büyükada'da düzenlenecek.
ÖZEL'DEN BU AKŞAM İÇİN 'SAAT'Lİ ÇAĞRI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı paylaşımla yurttaşları Büyükada'daki mitinge davet etti.
Özel, "Adalet eğilse de biz eğilmeyiz! Buradayız. Meydanlardayız. Bugün Adalar’da milletimizle birlikteyiz!" notunu düştü.
CHP liderinin paylaşımı şöyle:
Adalet eğilse de biz eğilmeyiz!— Özgür Özel (@eczozgurozel) February 11, 2026
Buradayız. Meydanlardayız. Bugün Adalar’da milletimizle birlikteyiz!
11 Şubat Çarşamba | 19.30 | Adalar, Büyükada Atatürk Meydanı pic.twitter.com/cGr7OXpANI
CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025’te gözaltına alınıp, 23 Mart’ta da tutuklanmasının ardından miting düzenliyor.
Bu mitingler hafta içi İstanbul’da, hafta sonu ise Türkiye’nin bir ilinde düzenleniyor.