Özgür Özel'den 'saat'li çağrı... Bu akşamı işaret etti: 'Adalet eğilse de biz eğilmeyiz!'

11.02.2026 13:31:00
Haber Merkezi
CHP lideri Özgür Özel, İstanbulluları bu akşam Büyükada'da gerçekleşecek mitinge davet etti. Özel, "Adalet eğilse de biz eğilmeyiz!" notunu düştü.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Mart 2025'te başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor.

ÖZEL, BÜYÜKADA'DAN SESLENECEK

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart 2025 tarihinde tutuklanmasıyla başlayan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin yenisi bugün Büyükada'da düzenlenecek.

ÖZEL'DEN BU AKŞAM İÇİN 'SAAT'Lİ ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı paylaşımla yurttaşları Büyükada'daki mitinge davet etti.

Özel, "Adalet eğilse de biz eğilmeyiz! Buradayız. Meydanlardayız. Bugün Adalar’da milletimizle birlikteyiz!" notunu düştü.

CHP liderinin paylaşımı şöyle:

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025’te gözaltına alınıp, 23 Mart’ta da tutuklanmasının ardından miting düzenliyor.

Bu mitingler hafta içi İstanbul’da, hafta sonu ise Türkiye’nin bir ilinde düzenleniyor.

