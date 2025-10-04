Özgür Özel'den 'seçim' açıklaması: Dünyanın en uzun soluklu kampanyası...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu'daki düzenlenen partisinin TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Özel, cezaevinde bulunan partililerinden duyduklarını anlattı. Tutukluların şantaja maruz kaldıklarını belirten Özel, "Korkanlar katılıyor ama buna karşı direnen, eşine 'sıra bize geliyor çocuklar size emanet' diyenler var. Bu sözleri duydum cezaevinde. Bu zorlu süreçte bunu yaşayan tüm arkadaşlarımın teker teker alınlarından öpüyorum" ifadelerini kullandı.

''MUHALEFET PARTİLERİNDEN SADECE DOSTLUK GÖRDÜK''

Özel Meclis açılış resepsiyonunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüntülenen muhalefet liderlerine ilişkin yürütülen linç kampanyalarının durdurulması çağrısında bulunarak şunları söyledi:

''Meclis Başkanı'nın çağrısıyla gösterilen bir nezakete linç kampanyasına ki katkı sağlıyorsa buna son verilmesi gerektiğini büyük bir samimiyetle söylüyorum. Çünkü CHP saldırı altındayken bütün muhalefet partilerinden sadece dostluk gördük.''

Özel'in konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''Toplam 59 eylemimize 11 milyon vatandaş katıldı. Son yerel seçimlerde 47 sonra partimiz birinci parti olmuştu. Birazdan son anketlere dair son anketleri göreceğiz.

Meydanda, çarşıda, pazarda, tarlada biz varız. Millet yüzünü CHP'ye döndü. Anketlerde birinci partiyiz, en önemlisi sokakta çok daha güçlüyüz. Partimizin seçmen desteği yaz boyu arttı. Milletimize söz veriyoruz, o sandığı kimseye kaptırmayacağız. O sandıkla iktidarı değiştireceğiz. Milletimizin yanındayız, milletin seçtiklerinin de sonuna kadar arkasındayız. CHP olması gerektiği gibi nereden güç alması gerekiyorsa oradan alıyor.

Toplamda 13 belediyede kayyum var. CHP'nin belediye başkanları hapistedir. Murat Çalık hastane raporuna rağmen içerde tutuluyor. Muhittin Böcek günde 14 ilaç içerek bir hücrede tutuluyor. Hasta tutuklular ve hükümlüler birilerinin gönlü olana kadar cezaevlerinde tutuluyor.

Dünya siyaset tarihinin en uzun soluklu seçim kampanyasını yapıyoruz. Bin günlük bir kampanya içerisindeyiz.

'Turbun büyüğü geliyor' diyerek yargı eliyle yaptıkları müdahaleyi millet görüyor.

Her sabah bir yalan fırtınasına nasıl uyandığımızı 560 milyar belediyede yolsuzluk yapmışlar yalanını millet görüyor.

Bu millete ilk getirdiğinde milletin sarılıp bir daha bırakmak istemediği sandığı tehdit altında gören millet, sandığa sahip çıkan CHP’ye sahip çıkmaktadır. Bunu hepimiz görüyoruz ve buradan CHP grubu olarak milletimize söz veriyoruz. O sandığı kimseye kaptırmayacağız, o sandıkla iktidarı değiştireceğiz, sizin yüzünüzü bir kez daha güldüreceğiz.

''KAYYUMLAR İŞLEVSİZ KALDI''

Bu saldırıyı yapan kötü aklın partimizde karşılık bulmayacağına inandık ve buna uygun cevabı verdik. İstanbul'da geçmişte yarı yarıya bölünmüş delegeler bir önceki seçimde oy vermedikleri Özgür Çelik'e imza yolladılar. Kayyumlar işlevsiz kaldı, CHP yolculuğunu sürdürmektedir.''