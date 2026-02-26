Özgür Özel'den Şehit Binbaşı Bolat'ın ailesine başsağlığı telefonu

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan eğitim uçuşu için havalandıktan sonra uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın ailesini telefonla aradı.

Şehidin ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Özel, pilotun şehadeti nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-6 uçağı görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğradı, Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.

MSB, "Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir" açıklamasında bulundu.

Kazaya ilişkin Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.