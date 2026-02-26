Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel'den Şehit Binbaşı Bolat'ın ailesine başsağlığı telefonu

Özgür Özel'den Şehit Binbaşı Bolat'ın ailesine başsağlığı telefonu

26.02.2026 11:38:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Özgür Özel'den Şehit Binbaşı Bolat'ın ailesine başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın ailesini telefonla arayarak, başsağlığı dileklerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan eğitim uçuşu için havalandıktan sonra uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın ailesini telefonla aradı.

Şehidin ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Özel, pilotun şehadeti nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü paylaştı.

Image

NE OLMUŞTU?

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-6 uçağı görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğradı, Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.

MSB, "Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir" açıklamasında bulundu.

Kazaya ilişkin Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel #Şehit