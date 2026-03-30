Özgür Özel'den Tanju Özcan ve İsmail Arı'ya ziyaret: 'Buradan ilk kez açıklıyorum...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve gazeteci İsmail Arı’yı Sincan Cezaevi’nde ziyaret etti.

Özel ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Özel'in açıklamasından bazı kısımlar şöyle:

"(Keçiören Belediyesi Başkanı Mesut Özarslan için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı) Hiçbir şey yapmadan hemen git AK Parti'ye katıl. Ondan sonra hapse atılmaktan kurtul. Topuklu Efe'nin Tosuncuk Efe versiyonu. En layığınız bu sizin. Alın Recep bey rozeti takın. Mutlaka davet edin Turgut Altınok ile Osman Gökçek'i, aralarına da tosuncuğu koyun.''

Türkiye'de her yaptığımız iş gidip baktığınızda bir distopyayı, bir artık böyle gerçek üslülüğü barındırıyor.

Tanju Özcan kurulmuş bir vakıfta vakfa bağış toplamaktan dolayı ki sadece o bağışlarla öğrencilere burs verildiği halde içeride tutuluyor. İçeride tutulan diğer gazeteci arkadaşımız Sayın Arı'nın, İsmail Arı'nın içeride tutulma sebebi yani 4 tweet var ama ilk tweet, yani gözaltına alınma sebebi Erdoğan ailesinin dahil olduğu 20'nin üzerinde vakıfla ilgili haber yapmak. Erdoğan ailesinden her bir bireyin bir vakıfta görev yaptığını bilmiyor muyuz?

Toplam 20'nin üzerinde vakıfta görevliler. Bu vakıflar Bolu'daki bütün partililer gibi değiliz. AK Partililerden olacağım vakıflar var. Buna kamu yararına çalışma izinleri alınıyor. Bu vakıflarla ilgili haber yaptı diye gözaltı dosyası. Sonra bu tweet yetmez. 3 tweet daha ilave ediliyor. Bunlardan bir tanesi yine tutuklamaya gerekçe olduğu düşünülen Yunus Emre Vakfı. Şimdi buradan değerli basın mensuplarının haberleştirmesi açısından.

''HABERİ İSMAİL ARI'DAN OKUDUM''

Haberleştirilmesi açısından buradan ilk kez açıklıyorum. Yunus Emre Vakfı ile ilgili haberi İsmail Arı'dan okudum. Sonra da o haber kapsamının dışına da çıkmadan bir kısmını da dışarıda bırakmadan bunu grup toplantısında kendi yaptığımız çalışmalarla da destekleyen haber. Sorular sordum. Bunun üstüne bana dava açtılar. Dava tamamlandı. Şimdi İsmail Arı'ya da bahsettim avukatlarına vereceğim.

Hakim diyor ki, bir Yunus Emre Vakfı bu vakıfta atılan imzalar alınan ihaleler, yapılan birilerine verilen ihaleler ki ihalenin olmadığı ortaya çıktı. Yapılan ödemeler bunlar kamu yararı ile ilgilidir. Somut deliller ortaya konmuştur. Bu siyasetin konusudur. Kamuoyunun bilmek hakkıdır. Arkadaşlar gazetecilikte zaten bunun mesleğidir. Gazetecinin yaptığı iş de kamu adına yapılıyor. Ben o davadan beraat ettim arkadaşlar. Ben o haberi dile getirdim ve hakim o davayla ilgili tazminata hükmetmedi ve dedi ki bu siyasetin konusudur. Kamunun bunu bilmek için çaba sarf etmesi bir siyasetçinin yapması gereken iştir. Ve bunun kaynağı İsmail Arı'nın haberidir arkadaşlar. İsmail Arı'yı siz bundan nasıl burada tutuyorsunuz?

Yatarı bile olmayacak bir iş için yapıldığını, bütün gazetecilere gözdağı olduğunu dikkatlerinize sunarım.

''BİZİ SİLER SÜPÜRÜR DİYE KORKUYORLAR''

(Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na açılan yeni soruşturma) Şimdi ufak ufak suçlardan açıyorlar, cezayı verelim istinafta onaylayalım, aday olamasın diye. Diploma Danıştay'dan döner, davaların kesinleşmesi seçime yetişmez, aday olursa bizi siler süpürür diye korkuyorlar.

Ekrem İmamoğlu aday olamadığı noktada kim aday olursa olsun bunları silip süpürecek."

''BELEDİYENİN ŞİKAYETİYLE YÜRÜTÜLEN BİR SORUŞTURMA''

(Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon) Etimesgut Belediyesi kendi açıklamasını da yaptı. Belediye yönetiminin şikayetiyle yürütülen bir soruşturmadır. Belediyece fark edildiğinde bir suç duyurusunda bulunulmuştur. Bizimle ilgili bir husus yok.