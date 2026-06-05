Özgür Özel'den Tokat'ta 'taşıma seçmen' iddiası: AKP, seçim öncesi 550 kişinin kayıtlarını bu beldeye aldırdı

CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, yerel ara seçimler öncesinde başlattığı Anadolu turu kapsamında Gümüşhane'nin ardından Tokat'ın Çevrecik beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Çevrecik'te konuşan Özel, seçim öncesi seçmen listelerine ilişkin önemli bir iddia ortaya attı.

Beldenin toplam seçmen sayısının 2 bin 166 olduğunu belirten Özel, seçim listeleri kesinleşmeden kısa süre önce 550 kişinin seçmen olarak kaydırıldığını öne sürdü.

“İktidar partisi buraya 550 tane, burayla ilgisi olmayan seçmen getirdi. Trabzon'dan, fabrikalardan seçmen yazmışlar. Bu insanların Çevrecik'le hiçbir bağı yok.”

Beldeyi kimin yöneteceğine dışarıdan getirilen kişilerin değil, Çevrecik halkının karar vermesi gerektiğini söyleyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bu beldeyi kimin yöneteceğine karar verilecekse, bu kararı Çevrecik'in insanları verecek. Dışarıdan taşınanlar değil."

Taşıma seçmen uygulamasıyla seçim sonucuna müdahale edilmek istendiğini savunan Özel, "Trabzon'un bilmem neresinden, bu köyle bırak kan bağını, yolunun önünden geçmemiş adamı buraya getirip bu beldeye darbe yapamazsınız. Haksızlık bu” dedi.

Özel şunları ifade etti:

"Çevrecik'in toplam seçmen sayısı 2166. Ama seçim listeleri kesinleşmeden 10 gün önce iktidar partisi buraya 550 tane, 550 tane olmadık, olmadık... 550 tane, 550 tane burayla ilgisi olmayan... Ya kaymakamın önce görev yaptığı Trabzon'dan bir otobüse sığacak kadar 45 tane seçmen. Bir başka yerde bir fabrikadan, bir fabrikadan 100 tane taşıma seçmen. Öyle seçmenler yazmışlar ki; Büşürüm'ün yolunu bilmeyen, Zınav'ın derdini bilmeyen, hayatında görmemiş olanlar gelecekler, otobüslerden inecekler, sizin beldenizin belediye başkanının kim olacağına karar verecekler, sonra da çekip gidecekler. Bugün, bugün bu beldeyi kimin yöneteceğine karar verilecekse, bu kararı Çevrecik'in insanları, evlatları verecek. Dışarıdan taşınanlar değil!

Bu köyde doğmuştur, bu köyde akrabası vardır. Bayramda, düğünde, hayırda, yasada... yasta, tasada bu köydedir. Çevrecik belde olsun diye gelir buraya taşır, oyunu kullanır, bildiğin insandır. Ama Trabzon'un bilmem neresinden, bu köyle bırak kan bağını yolunun önünden geçmemiş adamı buraya getirip buraya darbe yapamazsınız! Haksızlık bu! O yüzden herkes bu seçimin ne kadar önemli olduğunu idrak etmesi lazım. Gördünüz yolu, yıllardır yapmadıkları yolu sadece seçim için yalandan yapıp geçiyorlar."

Mutlak butlan kararının ardından gelişmelere de dikkat çeken Özel, konuşmasında "Sarayın atadığı değil, milletin seçtiği yönetecekse onun adı demokrasidir” diye seslendi.