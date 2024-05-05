Özgür Özel, Deniz Gezmişlerin anmasına katılacak

Yayınlanma: 05.05.2024 - 21:32

Güncelleme: 05.05.2024 - 21:38

Özgür Özel, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Türkiye devrimci hareketinin öndelerlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için düzenlenecek anma törenine katılacak.

CHP basından paylaşılan bilgiye göre; Özel, yarın saat 10.30'da Ankara Karşıyaka Mezarlığı 2 Nolu kapıda olacak.

DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARI...

Denz Gezmiş, İstanbul'da Haydarpaşa Lisesinde okudu. 1965'te Türkiye İşçi Partisine üye oldu. 7 Kasım 1966'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. İlk defa 15 Ağustos - 31 Ağustos 1966 tarihleri arasında Ankara'dan İstanbul'a yürüyen Çorum Belediyesi temizlik işçilerinin Taksim Anıtı'na çelenk koymaları sırasında işçilerin desteklenip TÜRK-İŞ yöneticilerinin protesto edildiği gösteri sırasında gözaltına alındı. 1968'de 6. Filo protestolarına katıldı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesinin işgaline liderlik etti. 1 Kasım 1968'de TMGT (Türkiye Millî Gençlik Teşkilatı), AÜTB, ODTÜÖB ve DÖB'ün başlattığı "Samsun'dan Ankara'ya Mustafa Kemal Yürüyüşü"nü düzenledi. Ardından 28 Kasım 1968'de ABD Büyükelçisi Kommer'in gelişi sırasında Yeşilköy Havaalanı'nda düzenlenen protesto gösterileri nedeniyle tutuklandı ve 17 Aralık 1968'de serbest bırakıldı.