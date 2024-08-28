Özgür Özel, Dilruba Kayserilioğlu'nu cezaevinde ziyaret edecek

Yayınlanma: 28.08.2024 - 14:55

Güncelleme: 28.08.2024 - 14:55

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de verdiği bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu’nu yarın Aliağa Cezaevi’nde ziyaret edecek.

Özel, daha önce Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve parti avukatlarının ziyaret ettiği Kayserilioğlu ile görüşecek.

Özel, görüşmenin ardından basın açıklaması gerçekleştirecek.

ÖZEL DİLRUBA İÇİN NE DEMİŞTİ?

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in 'sokak röportajları'nı takip ettikleri söylemesinin ardından İzmir'de Tüylü Mikrofon isimli Youtube kanalında Instagram yasağını eleştiren Dilruba’nın tutuklanmasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den tepki gelmişti.

Özel, Dilruba Y.’nin tutuklanması hakkında "... hepimizin gözü önünde, pek çok ağır suçu işleyenlerin, sırf birilerinin koruması altında olduğu için cezasız kaldığı ortamda, Dilruba’nın tutuklanmış olması kabul edilebilir değildir" dedi. Özel, "Bu yanlıştan dönülmeli, Dilruba serbest bırakılmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

CHP lideri şöyle konuşmuştu:

"Siyasetçilerin halktan gelen en ağır eleştirilere açık olması demokrasinin gereğidir. Elbette ki seçmenlerin siyasi tercihlerine hakaret, kimsenin tasvip edeceği bir tutum değildir. Ancak hiçbir vatandaşın kişisel düşüncelerini ifade ettiği bir meselenin tutuklama tedbirine kadar götürülmesi ölçüsüz, siyasi bir tutumdur. Öyle ki hepimizin gözü önünde, pek çok ağır suçu işleyenlerin, sırf birilerinin koruması altında olduğu için cezasız kaldığı ortamda, Dilruba’nın tutuklanmış olması kabul edilebilir değildir. Bu yanlıştan dönülmeli, Dilruba serbest bırakılmalıdır."