Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel, Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu temsilcileriyle buluştu

Özgür Özel, Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu temsilcileriyle buluştu

13.02.2026 15:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Özgür Özel, Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu temsilcileriyle buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu temsilcilerini ağırladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu temsilcileriyle bir araya geldi.

Image

CHP'den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde yapılan buluşmada Özel'e, Genel Başkan Yardımcıları Sezgin Tanrıkulu ve Serkan Özcan ile Parti Meclisi Üyeleri Emine Uçak ve Baran Seyhan eşlik etti.

Platform heyetinde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç, TMMOB Diyarbakır Şube Başkanı Mahsum Çiya Korkmaz, İHD Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Yılmaz, KESK Diyarbakır Eş Sözcüleri Serdar Keskin ve Yıldız Ok Orak, Rosa Kadın Derneği Başkanı Zeynep Sipçik ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil yer aldı.

İlgili Konular: #Özgür Özel #CHP Genel Merkezi

İlgili Haberler

ABD'nin yeni Kürt politikasının şifreleri
ABD'nin yeni Kürt politikasının şifreleri ABD Başkanı Donald Trump ve onun Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'tan art arda gelen açıklamalar, Washington yönetiminin Kürt politikasında köklü bir değişikliğe gittiğine işaret ediyor. Şam'daki yetkililer, ABD’nin stratejik işbirliği söz konusu olduğunda ''kendilerini tercih ettiğini'' söylüyor.
Hangi Kürtler?
Hangi Kürtler? Dünya Savaşı’na katılmak zorunda olduğu gibi, gene onlarla ittifak kurarak bu “tehcir” kararını çıkarmak zorunda kaldı. Hızla çöküşe giden imparatorluk komitacılık zihniyetiyle bile olsa, kurtulamadı. Kuşkusuz Dr. Bahaeddin Şakir önemli bir siyasi figürdü. Akıbeti bunun da bir göstergesi...
Suriye, Kürtler ve DEM
Suriye, Kürtler ve DEM Geçtiğimiz hafta ve bu hafta Suriye’de Türkiye’yi de yakından ilgilendiren gelişmeler meydana geldi.