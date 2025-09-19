Özgür Özel duyurmuştu: Trump'ın oğlunun Erdoğan'la görüşmek için İstanbul'a geldiği doğrulandı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bahçelievler ilçesi Haznedar Meydanı'nda düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald John Trump Jr.'ın geçen hafta İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan ile görüştüğünü öne sürdü.

Hem Middle East Eye'a hem de DW'ye konuşan kaynaklar, Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın ziyaretini doğruladı.

Middle East Eye'dan (MEE) Ragıp Soylu'nun haberine göre de Donald Trump Jr. ve beraberindeki heyet, geçen hafta İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile duyurulmayan bir görüşme gerçekleştirdi.

CHP lideri Özel, Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ın en büyük oğluyla Gazze konusunda “gizli görüşmeler” yürüttüğünü iddia ederek “Protokolde ona ‘iş adamı’ deniyordu, ancak ziyaret sırasında ismi geçmedi. Filistin kan ağlarken, onlar lobi şirketleri aracılığıyla Trump'ın oğluyla iş yapıyorlar” diye eklemişti.

CHP lideri “Filistin konusunda Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştiriyormuş gibi yapıyor, ancak bu konunun asıl patronu olan Trump'a karşı tek kelime etmiyor” ifadelerini kullanmıştı.

"NEZAKET ZİYARETİ"

Erdoğan'a yakın bir Türk kaynak da Trump'ın oğlunun cumhurbaşkanı ile görüştüğünü ancak bunun sadece “nezaket ziyareti” olduğunu söyledi.

Kaynak, Gazze veya başka herhangi bir özel konu hakkında resmi bir görüşme yapılmadığını belirterek Özel'in iddialarını yalanladı.

MEE'nin haberine göre Trump Jr. "benzer görüşlere sahip" birkaç iş adamıyla birlikte Türkiye'yi ziyaret etti.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özel, geçen çarşamba günü Bahçelievler'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu ve Erdoğan ile Trump JR'ın "gizlice görüştüğü" iddiasını dile getirdi.

Özel şunları kaydetti:

"Trump Filistin'e de sulanıyor, Kıbrıs'a da sulanıyor. Bizimki ağzına açıp bir şey söylemediği gibi bakın buradan açıklıyorum, daha geçen hafta cumartesi günü Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ismini gizleyerek Trump'ın oğlu Junior Trump'ı ağırlıyor. Onunla pazarlığa tutuşuyor. İş adamı yazmışlar, ismini yazmamışlar. Filistin kan ağlarken, Trump'ın oğluyla lobi şirketleri üzerinden iş tutuyorlar, Filistin'i Trump'a terk ediyorlar. Filistin seni affetmeyecek Erdoğan!"