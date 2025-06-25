Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e Sırrı Sürreyya Önder’in cenaze töreninden sonra saldıran Selçuk Tengioğlu’nun hakim karşısına çıkacağı tarih netleşti.

Edinilen bilgiye göre Tengioğlu, 9 Temmuz Çarşamba saat 10.30'da hakim karşısına çıkacak.

Öte yandan İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmaya ilişkin Tengioğlu’na barodan avukat atanması için yazı yazılmasına karar verildi.

6 MAYIS’TA TUTUKLANMIŞTI

Olayın ardından gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu, 6 Mayıs’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMÜŞ

66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu’nun 2004 yılında iki çocuğunu öldürme suçundan cezaevine girdiği, hırsızlık ve tehdit suçlarından da suç kaydı olduğu, 16 yıl yattıktan sonra 2020'de şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı ortaya çıkmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL: 'KORKMUYORUZ'

Saldırı sonrasında ‘Korkmuyoruz’ diyerek mesaj veren Özgür Özel şunları söylemişti:

"Bundan kim rahatsız olduysa şunu bilsin ki biz korkmuyoruz ama onlar korksunlar. Bugün programı kesmedik. Darp raporu almak için hastaneye de gitmedik. Döndük programımıza devam ettik. Taziye ziyaretimizi devam ettik. Camiye, mezarlığa giderek görevimizi yerine getirdik. Baba evimize geldik, çünkü dediler ki 'çok sayıda partilimiz endişe etti, parti il binası önünde toplandı.' Sizinle vedalaşmaya, sizden helallik almaya geldim. Programımıza aynı şekilde durmadan, duraksamadan, bir santim eğilmeden, bir adım geriye gitmeden mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü biliriz ki biz bir santim eğilirsek, birileri bu millete diz çöktürür. Buna izin vermeyeceğiz."