Özgür Özel Garip Dede Cemevi’nde konuştu: ‘Bugün de zalimin karşısında, mazlumun yanındasınız’

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, İstanbul’da Garip Dede Cemevi’nde gerçekleştirilen On Muharrem Orucu programına katıldı.

Burada konuşan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özel, “Değerli canlarımızın şahsında hepinizi saygı ile selamlıyorum. Burada halkın, canların sesi olmuş, sözü olmuş değerli sanatçılarımız var. Arif Sağ’ı, Sabahat Akkiraz’ı görmekten, bir kez daha onlarla gönül gönüle gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını, Vekili Nuri Arslan, Küçükçekmece Belediye Başkanımız, il başkanımız ve tüm yöneticilerimizle birlikte bu akşam sizinle aynı sofrayı paylaşacak olmanın büyük onurunu yaşıyoruz” dedi.

“ALEVİ TOPLUMUNA RIZALIK BORCUMUZ VAR”

Özel, şunları söyledi:

“Bugün Muharrem ayının 10’unda Garip Dede Cemevi’nde siz değerli canlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Masumiyetin ve iyiliğin simgesi olan, batıla karşı hakikatin temsilcisi olan İmam Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin matemini idrak etmek ve lokmalarımızı paylaşmak için bir aradayız. Bu özel günde yası ve sofrasına bizi ortak eden cümle canları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Geçtiğimiz haftalarda Çorum’da Uluslararası Alevilik Çalışmaları Kongresi’ne katıldım. O kongre kapsamında Rıza Şehri Buluşması vardı. Rıza Şehri, sömürünün, adaletsizliğin olmadığı bir dünya inancı için ortaya konulan en önemli gayret; canı cana, malı mala katarak sömürüsüz bir yaşam biçimine yürüyüş. Mülkün kimsenin olmadığı, zengin ve fakirin olmadığı bir şehir Rıza Şehri. Bu şehir, rızalık ve razılık üzerine kurulmuş. Üç can bir cem olmuş. Adı bu yüzden de Rıza Şehri olmuş. Bugün başta uzun süredir ülkeyi yönetenlerin ama hepimizin Alevi toplumuna bir rızalık borcu var. Aleviler bu topraklarda çok acı dönemler yaşadı, çok acılar çekti. Yüzyıllardır kan, gözyaşı, zulüm bir durduysa, üç yürüdü. Kerbela’da başlayan zulüm, Çorum’la, Maraş’la, Sivas’la devam etti.”

“BUGÜN DE ZALİMİN KARŞISINDA, MAZLUMUN YANINDASINIZ”

“Bu topraklar çok acı gördü ama Alevi toplumu acıyı hep sessizce taşıdı. Sizler her çağın Kerbela’sında mazlumun yanında oldunuz. Mağdur oldunuz ama hiçbir zaman zalim olmadınız. Bugün de zalimin karşısında, mazlumun yanında dimdik duran canlara yürekten teşekkür ediyorum. Sizler kurtuluşta vardınız, kuruluşta vardınız. Mustafa Kemal Paşa Samsun’a çıkıp, daha sonra kongreleri başlatıp, Anadolu topraklarında kurtuluşu örgütleyip, daha başkent olmayan Ankara’ya doğru giderken Hacı Bektaş’a uğradı. Hacı Bektaş’tan maddi ve manevi destek aldı. Arkasında canların desteği, cesareti ve varlığının kendisine kattığı gücü hissederek Ankara’ya girdi. Biliyoruz ki bu ülkenin sizlere borcu çok. Aynı vergiyi verip, aynı hakkı ve hizmeti alamamak… Cami ibadethaneyken, cemevini ibadethane saymayanların yaptıkları haksızlıkları bir kenara bir kez daha not etmek isterim. Buradan bir kez daha söylüyorum. Alevilik bir kültür değildir, bir inançtır. Semah bir müzik, folklor değil; ibadettir. Cami ne kadar ibadethaneyse cemevi o kadar ibadethanedir. Madımak utancıyla bu devlet mutlaka yüzleşmelidir. Madımak bir utanç müzesi olarak tarihe kazınmalıdır. Eğer bu ülkenin temel kurucu unsuru olan Aleviler “Devlet bana eşit davranmıyor” diyorsa, son can bunu söylemeyene kadar eşitlik için çalışmak, hakkaniyet için çalışmak hepimizin boynunun borcudur. Çünkü her bir yurttaşımız eşitliği kalbinde hissetmeli, bizim sözümüz ‘Ayrımcılığa uğruyorum’ diyen tek bir yurttaşımız kalmayana kadar eşit vatandaşlık için mücadele etmeliyiz.”

“SADECE VE SADECE MİLLETE İNANIYORUZ”

“Biz bugün ağır saldırılar altındayız. Operasyonlara, tehditlere, şantajlara, kayyımlara muhatap olduk. Zulüm gördü arkadaşlarımız, görmeye devam ediyorlar. Çile çekiyorlar, cezaevlerinde tutuluyorlar. Her türlü ağır saldırının altındayız. Ve bu saldırılar karşısında memleketin güzel insanlarının vicdanlarından, siz canların o temiz yüreklerinden başka sığınacak hiçbir yerimiz yoktur. Biz kalp gözüyle bakmaya, nefis karanlığını marifet ışığıyla aydınlatmaya, kendine ağır geleni başkasına yapma öğüdünü unutmayarak sizlerle yan yana, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Yaşadığımız saldırılar; bu ülkenin demokratik yaşamını, adalet sistemini, barışını ve 86 milyonun kim tarafından yönetilmek istiyorsa onun tarafından yönetilmeyi seçme hakkını hedef almakta, iktidarın demokratik yollardan değiştirilebilir olmasını gündemden çıkarmaya çalışmakta, rıza yerine zoru, zorbalığı dayatmaya çalışmaktadır. O yüzden bugün verdiğimiz mücadeleyi asla bir parti mücadelesi, parti içi mücadele olarak görmüyoruz. Bu mücadele ülkenin birliğine, beraberliğine, huzuruna ve refahına kasteden bir kara düzene karşı 86 milyon için hep birlikte vermemiz gereken bir mücadeledir. Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli’nin şu sözünü asla unutmuyoruz: ‘Hararet nardadır, sacda değildir; keramet baştadır, tacda değildir.’ Biz bu yolculukta taçları, makamları geride bıraktık. Sadece ve sadece milletimize inanarak yürüyoruz.”

“BİR YOLA ÇIKTIK VE YOL CÜMLEDEN ULUDUR”

“Biz bir yola çıktık. Bilirsiniz ki en iyi de sizler bilirsiniz ki yol cümleden uludur. Aslolan yolda olmaktır. Biz o zorla, şiddetle, genel merkezimizden atılıp da düştüğümüz yolda, Gazi’nin kurduğu Meclis’e doğru yürürken her türlü kötülüğü arkamızda bırakıp iyiliğe doğru yürümeye, kararlılıkla yürümeye, barışla ve sevgiyle yürümeye karar verdik ve milletimize, size sığındık. Bu yolda sizlerle birlikte sonuna kadar yürümeye söz veriyorum. Boyun eğmemeye söz veriyorum. Gerekirse baş vermeye ama baş eğmemeye söz veriyorum. Hacı Bektaş’ın ektiği tohuma su vereceğime, su verenlere yoldaş olacağıma bir kez daha söz veriyorum. İncinsem de incitmemeye söz veriyorum. Ve hepinizi çok seviyorum. Tutulan Yas-ı Matem oruçlarının, edilen duaların Hakk katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Allah kabul etsin, hepinizi saygıyla selamlıyorum, hepinizi çok seviyorum. Sağ olun, var olun.”