Özgür Özel, Gaziantep'te nikah törenine katıldı: 'Hem kız tarafı, hem oğlan tarafı bizden'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in oğlu Asım Mert Meriç ve 27.Dönem CHP Milletvekili Bayram Yılmazkaya’nın kızı Fatma Deniz Yılmazkaya’nın nikah törenine katıldı.

Genç çiftin nikah şahitliğini de yapan CHP lideri Özel, Meriç ve Yılmazkaya ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Çiftin nikâhını Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan kıyarken, şahitliklerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Ahmet Yılmazkaya, Mehmet Şeker, İbrahim Erdemoğlu, Ali Erdemoğlu, damadın dedesi Asım Meriç, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Hamza ve Bahar Tahtacı ile Beyza Buyuran yaptı.

Nikâh cüzdanı CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından geline teslim edildi.

"BİZ HER İKİ TARAFI DA ÇOK SEVİYORUZ"

Özel, törende yaptığı konuşmada genç çiftin birbirine çok yakıştığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Biz genelde Cumhuriyet Halk Partili bir aile nikâh töreninde bizi şahit ettiğinde, ‘Ailemiz büyüyor.’ diye seviniyoruz. Bugün aile büyümüyor çünkü hem kız tarafı bizden hem oğlan tarafı bizden. Ama birbirinden değer verdiğimiz iki ailenin en değerlileri birbirini bulmuşlar.

Sayın Valimin son sözünü ben de tekrar edeceğim. Çünkü gelin hanım ve damat beye karşıdan gelirlerken şöyle bir baktım. Tabii ki her gelin her damat birbirine yakışır ama burada gerçekten birbirine çok yakışmış bir çift var. Babasının yakışıklılığını üstünde taşıyan damat, annesinin güzelliğini ve babasının kalp güzelliğini taşıyan Deniz. El ele tutuşmuşlar, bir köprü kurmuşlar. O iki elin kurduğu köprüden bu iki aile arasında hep mutlu haberler gelsin gitsin. Biz her iki tarafı da çok seviyoruz.

‘Hiç olmayacak mı?’ dedim, korktum. Son anda üç tane kadın nikâh şahidi vardı. Onları yanımıza aldık. Şimdi ben, bu nikâh cüzdanını kadın nikâh şahitlerimizle birlikte elbette Deniz’e veriyorum. Aile cüzdanını Deniz’e emanet ediyoruz. Deniz’i de Mert’e emanet ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."