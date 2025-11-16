Özgür Özel, Gaziantep'te partililerle bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi programa katılmak üzere Gaziantep'e geldi.

Özel'i havalimanında milletvekilleri, belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar karşıladı. Özel, beraberindeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer partililerle daha sonra CHP Gaziantep İl Başkanı seçilen Vakkas Acar'a tebrik ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel, basına kapalı gerçekleşen programda partililere de hitap etti. Özel, Gaziantep'teki temaslarını tamamladıktan sonra Kilis'e geçti.