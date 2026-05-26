Özgür Özel, genel başkanlık mührünü CHP'li o vekile emanet etti

26.05.2026 07:38:00
Güncellenme:
ANKA
CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, CHP Genel Merkezi’nde yaşanan müdahaleden kısa süre önce Özgür Özel’in genel başkanlık mührünü kendisine emanet ettiğini açıkladı. Derici, “Mühür Muğla'ya emanet” dedi.
CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullandığı genel başkanlık mührünü kendisine emanet ettiğini açıkladı.

"MÜHRÜM SİZDE DURSUN, TEKRAR GELİNCEYE KADAR..."

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel’in dün parti binasında yaşanan müdahaleden kısa süre önce kendisine mührü teslim ettiğini belirten Derici, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Odada son kalan bir iki kişisel eşyayı alırken, Atatürk’ün partisine, demokrasiye, millet iradesine müdahale edilmiş, bütün bina gazlanmış, Genel Başkan’ı çıkarmaya gelmelerinden belki 10 dakika önce; Sayın Genel Başkan dedi ki: ‘Bugüne kadar kullandığım Genel Başkan Özgür Özel mührüm sizde dursun, tekrar gelinceye kadar.’”

"MÜHÜR MUĞLA'YA EMANET"

Derici, paylaşımında ayrıca, “Mühür bize emanet, mühür Muğla’ya emanet, mühür millete emanet Sayın Genel Başkanım. Tekrar gelinceye kadar” ifadelerini kullandı.

