Özgür Özel, 'gizli tanığın' intihara kalkıştığını açıklamıştı: CHP'li Emir videosunu paylaştı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sultanbeyli mitinginde ifade ettiği "Çınar" kod adlı gizli tanığın bir süre önce adliyede intihara kalkıştığı iddiasına ilişkin videoyu paylaştı.

Emir, paylaşımında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına sorular: Videodaki kişiyi tanıyor musun? Gizli tanıklarınızdan biri mi? Hemen alt katındaki korkuluklarda ne işi var?" sorularını yöneltti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına sorular:



1- Videoki kişi tanıyor musun?



2- Gizli tanıklarınızdan biri mi?



3- Hemen alt katındaki korkuluklarda ne işi var? pic.twitter.com/onuKQ9gpQ8 — Murat Emir (@muratemirchp) November 12, 2025

ÖZEL NE DEM İŞTİ?

CHP lideri Özel, Sultanbeyli’de yaptığı mitingde şunları söylemişti:

“İddianamede iddia şudur: Birileri, yani gizli tanıklar ilk başta üç taneydi bunlar, Meşe vardı, Ladin vardı ve Çınar vardı. Bunlar kimsenin bilmediği yüzleri kapalı, adları gizli iftiracılardı. Bunların sayısını şimdi 15’e çıkarmışlar ve bu 15 gizli tanık söyledikleriyle iftiralar atıyor. Başsavcı diyordu ki ‘Kimseyi sadece tanık beyanıyla suçlamıyoruz. Mutlaka kanıtını koyuyoruz.’ Dün iddianame çıktı ve onlarca arkadaşımızın suçlamalarında, sadece ve sadece gizli tanıdığın söyledikleri ya da iftiracıların söyledikleri var. Üzerinde çok konuşacağımız bir bombayı buradan ifade edeyim. İlk başlarda bir Çınar vardı. Her iftirayı o atardı. Her yerde ‘Çınar’ın dediğine göre, Çınar’ın dediğine göre.’ Sonra bu Çınar’la araları bozulmuş. Bu Çınar’ın söylediği sözler, bu Çınar’a verilen vaatler, bu Çınar’ın attığı yalanlar birbiriyle örtüşmemiş. Bu Çınar’ı yedinci kata almamaya başlamışlar. Bu Çınar altıncı katta intihara kalkışmış. Buradan bütün adliye muhabirlerinin bildiği, herkesin adliyede bildiği gerçek. O yaşanan intihara kalkışma olaydaki kişi Çınar’ın ta kendisidir. Şimdi o Çınar’ın aylar önce söylediği ifadeleri Çınar’dan almışlar, İlke’ye söylettirmişler. İlke diye yeni bir gizli tanığa. Yalan olduğu buradan belli. Kumpas olduğu buradan belli. Bir soruşturmada gizli tanığın sekiz ay önce söylediklerini, diyor ki o, ‘Madem böyle, ben bunları mahkemede değiştireceğim.’ Onun söylediklerini alıp, İlke denen gizli tanığa veriyorlar. Burası adaletini arandığı değil, bir kumpasın kurgulandığı iddianameye dönüşmüştür. Hepsinin farkındayız, sonuna kadar da peşindeyiz.”