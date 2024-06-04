Özgür Özel, grup toplantısında konuşuyor... Milletvekili Aykut Kaya CHP saflarında!

Yayınlanma: 04.06.2024 - 13:42

Güncelleme: 04.06.2024 - 15:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hakkari Belediyesi'ne atanan kayyumla ilgili konuşan Özel ''Belediye başkanı olacağında temiz kağıdı ver. Bir günde kayyum ata. Kayyum atama Hakkari halkının iradesine saygısızlıktır. Belediye Başkanı tutuklanırsa yerine belediye meclisinden başkan seçilir. Kayseri bir belediye meclisi Hakkari bir belediye meclisi seçiyor. İçinizden seçemezsiniz ben atarım diyor. Valiyi atıyor. Milletin iradesine saygısı olmayanın milletin gönlünde yeri olmaz'' açıklamasında bulundu.

''BÖYLE GİDERSE ERKEN SEÇİMİ MİLLET İSTER''

Özgür Özel erken seçimi milletin isteyebileceğinin altını çizerek ''Böyle giderse erken seçimi millet ister önünde kimse duramaz bu kadar net'' ifadelerini kullandı. Özel yaptığı konuşmada ''Özgüvenli siyasete ayak uyduramayanlar, CHP'nin üç aydır bütün anketlerde birinci parti oluşunu görmek istemeyenler... Bizim yolumuz özgüvenli, hedefini bilen yoldur. Gücümüzü 31 Mart'ta bize destek veren Türkiye İttifakı'ndan ve kurucumuzdan alıyoruz. Böyle giderse erken seçimi millet ister, önünde kimse duramaz bu kadar net. Eğer millet sesini duyurur, önümüzdeki normalleşme, demokratikleşme, asgari ücretliye sahip çıkma dönemini okuyan okur, okumayana bu millet okumadığı mektubu genel seçimlerde okutur'' dedi.

AYKUT KAYA CHP'YE KATILDI

Özgür Özel, grup toplantısında CHP'ye katılımları kutlayarak yeni partililere rozet taktı. Partisinden istifa eden eski İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya CHP'ye katıldı.

KAYSERİ'DE ŞEHİT OLAN PİLOTLAR İÇİN TAZİYE MESAJI

Özel ''Malesef sabahleyin kötü bir haber aldık Kayseri'de bir eğitim uçağı düştü iki şehidimiz var, Şehitlerimize allahtan rahmet ailelerine sabır diliyoruz'' ifadelerini kullandı.

''CANI SAĞOLSUN''

CHP Genel Başkanı Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısını hatırlatarak ''Sayın Devlet Bahçeli'nin bugün kullandığı bütün ifadeleri yazan iki isimden bütün MHP'liler yaka silkiyor. Canı sağolsun'' dedi.

''YAPTIĞINIZ HERŞEYİ AYM İPTAL ETTİ''

CHP Genel Başkanı Özel, Anayasa Mahkemesi'nin 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) bazı maddelerini iptal eden kararına değinerek AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Özel, ''Tayyip bey buradan söylüyorum yaptığınız herşeyi AYM iptal etti. 270 sayfa iptal var. Memleketin nasıl bir hukuksuzlukla yöneltildiği buradan belli oluyor. Cumhurbaşkanlığı Sistemi denilen sistem kökten hukuksuzdur. Anayasa istemek için önce mevcut anayasaya uymak, yetkiyi veren milletin aklıyla alay etmemek gerekir'' ifadelerini kullandı.

Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Anayasa Mahkemesi kararları, yargılamaları herkesin dilinde. Ben de yemin ederken anayasaya göre Erdoğan da anayasaya göre yemin ediyor. Anayasaya aykırı kanun ya da KHK varsa görev 120 milletvekilini birlikte imza attırabilen CHP'dir.

60 gün içinde iğneden ipliğe inceledik. Tuğla gibi bir başvuru yaptık. Bizim 60 günde inceleyip iddia ettiğimiz aykırılıkları Anayasa Mahkemesi 6 yılda inceledi. O sırada bakanlar, rektörler, bakanlar kurulu atandı, seçimler yapıldı, beyefendiler kararı verdiler.

AYM kararı, TSK'nin rütbeleri, adalet müfettişlerinin atanması, din işleri yüksek kurulunun atanması, huzur hakkı ödemeleri, Yargıtay'ın yapısı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın binalarının vakıflara verilmesi...

''TÜRKİYE CUMHURİYET'İNİN KİRİŞLERİ KIRIKTIR''

Dün akşam itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kirişleri kırıktır, temeli kumdandır, devleti sakatlamışlardır. Bu devleti bu hale AKP ve MHP'nin anayasa tanımazlığı getirmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hepten hukuksuzdur, yetkisizdir. Devlet bir başına kolonsuz, kirişsiz kalacaktır. Anayasa istemek için önce mevcut anayasaya uymak, üzerine yemin edilen anayasaya sadakat göstermek yetkiyi veren milletin aklıyla alay etmemek gerekmektedir.

Dün akşam itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kirişleri kırıktır, temeli kumdandır, devleti sakatlamışlardır. Bu devleti bu hale AKP ve MHP'nin anayasa tanımazlığı getirmiştir''

ERSAN ŞEN'E TEPKİ: SANA DA YAZIKLAR OLSUN

Özel Ersan Şen'in 6 Şubat depreminde yıkılan Ezgi Apartmanı davasında sanıkların avukatlığı görevini üstlenen Ersan Şen ile ilgili "Geçtiğimiz yıl görevinden istifa etmesine rağmen, bir teleferikte bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine, Antalya Kepez Belediye Başkanı içeride tutuluyor. 150 kişiyi yerin altına gömen Palmiye Sitesi'nin imza yetkilisi İstanbul depremi önlesin diye, İstanbul Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderiyor. Çünkü o AK Partili yandaş bir bürokrat. Ezgi Apartmanı'nın sorumlularının avukatı, azarlıyor anneleri, 'Bir kırmızı bültenin ülkeye maliyeti kaç para biliyor musunuz?' diyor. Sana da yazıklar olsun kardeşim, sana da yazıklar olsun!" açıklamasında bulundu.