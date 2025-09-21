Özgür Özel'i hedef alan AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e, CHP'den jet yanıt!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "300 tane Boeing" iddiasına tepki gösterdi.

Özel'in, Erdoğan için "ABD'den 300 Boeing uçağı alma sözü verdi" sözlerine yanıt veren Çelik; "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneğidir" dedi.

ÇELİK, ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özgür Özel, hiçbir şey bilmeyen birinin bile dış politika konusunda alfabe düzeyinde bir şeyler öğreneceği kadar süredir görev yapıyor. Fakat zerre kadar ilerleme olmadığı gibi, her geçen gün daha geriye gidiyor. Üstelik CHP’nin dış politika birikiminin de “tasfiye” edildiği bir süreç yönetiyor. CHP Genel Başkanının geldiği nokta, siyasi hayatımız için olumsuz bir örnek olarak tarihe geçiyor.

Cumhurbaşkanımızın küresel liderliğine her alanda olduğu gibi BM toplantısında da bütün dünya dikkat kesilecektir. Cumhurbaşkanımızın dünkü mesajında ifade ettiği gibi, ABD ile ikili ilişkiler ve bölgesel savaşların sona ermesi konuları başta olmak üzere geniş bir gündem ele alınacaktır. Cumhurbaşkanımızın değerlendirmeleri tüm dünya tarafından izlenecektir. CHP Genel Merkezinin de bu vesileyle “öğrenmeyi öğrenme” sürecine girmesinde fayda vardır."

CHP'DEN ÇELİK'E JET YANIT

AKP'li Ömer Çelik'in, Özel'i hedef alan o sözlerine, CHP'den yanıt gecikmedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından Ömer Çelik'e yanıt verdi.

"Ömer Çelik’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı’nın oğlu üzerinden kurduğu gayriresmî temasları ve ardından gündeme gelen Boeing alımı iddialarını görmezden gelerek, meseleyi 'küresel liderlik' safsatasına indirgemesi, sorunları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir" diyen Yücel, şöyle devam etti:

"Kamuoyundan gizlenen bir görüşme, ardından milyarlarca dolarlık uçak alımı iddiası ve sonrasında ABD Başkanı’ndan randevu alınması… Bunlar şeffaf diplomasi örnekleri değil, tam tersine krallıklara özgü yöntemlerdir. Türkiye’nin itibarı, “ABD Başkanı’yla görüşebilmek için ticari taahhütler verildi” iddialarıyla sarsılmaktadır.

Gazze’de on binlerce insan hayatını kaybederken, ABD’nin İsrail politikalarına koşulsuz destek verdiği açıkken; Türkiye’nin dış politikasının “siyasi rüşvet” izlenimi yaratacak ilişkilerle yürütülmesi kabul edilemez. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in onurlu diplomasi geleneği, böyle gayriresmî pazarlıklara değil, eşitler arası ilişkiye dayanır."

"TEK PARTİLİ BİR SİSTEM KURMAK İSTİYORLAR"

Yücel, sözlerine şöyle devam etti:

"Ömer Çelik’in “CHP öğrenmeyi öğrensin” sözleri ise ciddiyetten uzaktır. Tayyip Erdoğan, Ömer Çelik ve diğerleri tarafından öğrenilmesi gereken, dış politikayı şahsi ilişkiler ve ticari taahhütler üzerine inşa etmenin Türkiye’nin onurunu ve itibarını zedelediği gerçeğidir.

Beyefendi ve şürekası sorgulanmadıkları, hesap vermedikleri, rekabet etmedikleri tek partili bir sistem kurmak istiyorlar. Ama öyle bir sisteme ne bu millet izin verir, ne de Cumhuriyet Halk Partisi!"

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Trump’ın oğluna diyor ki, ‘Bana bir randevu ayarlarsanız, Trump’la canlı yayında bütün dünyanın gözünün önünde Amerika’dan 300 tane Boeing uçağı almanın siparişinin sözünü veriyorum.’ Bu şartla görüşme ayarlamaya çalışıyorlar” demişti.