Özgür Özel'i hedef alan Yeni Akit'e CHP'den yanıt: 'Kendini gazeteci sanan tipler mi bizi tehdit ediyor?'

Yandaş Yeni Akit, bugün manşete taşıdığı haberinde CHP lideri Özgür Özel'i tehdit ederek; "Kaos üretenin Sonu Selo gibi olur" başlığı attı.

Manşetin üst başlığında ise "Önüne geleni tehdit eden Özel'in ağzından çıkanı kulağı duymuyor" denildi.

Haberde Özgür Özel'in tutuklu CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile fotoğrafına yer verilirken, haberde şu ifadeler yer aldı:

"Delegelere lüks otellerde ve pavyon köşelerinde dağıtılan paralarla, CHP Genel Başkanı koltuğuna oturtulan Özgür Özel, gölgesinde siyaset yaptığı hırsızlık, yolsuzluk zanlısı eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar başta olmak üzere yargı mensuplarından medya temsilcilerine kadar önüne geleni tehdit etmesi, “Özel’in de sonu Silivri olacak” şeklinde yorumlandı."

Buğra Kardan imzalı haberde ayrıca AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun demecine de yer verildi.

"ACZİYET..."

Yeni Akit'in manşetine CHP'den yanıt geldi. CHP'li Ali Mahir Başarır şunları söyledi:

"Acziyet. Sayın Genel Başkanımız tutuklansın. İçlerindeki eski milletvekili olan yazarlar Şamil Tayyar bunu söyledi. Utanmadan sıkılmadan bunu söyledi. Türkiye'nin 1. partisinin genel başkanını tutuklayacaksın 2. parti olarak. Öyle mi? Yok. Bence farklı bir şey yapın. İdam cezasını getirin. Hemen getirin. İdam edin bizi. Dar ağaçları kurulsun. Hiç umurumuzda değil. Değil, değil. Bakın gülüyorum sadece.

50 bin tane tweet atılmış benim hakkımda. Troller. Tutuklansın Ali Mahir Başarır. Tutuklansın. Tutuklansın. Ben orada da güçlü olurum. Tutuklaya tutuklaya nereye varacaksınız?

Peki Halk TV Cumhurbaşkanı hakkında tutuklanabilir gibi bir haber yapsa ertesi gün kapatılır. Lisans iptaline gidilir. Kimi tehdit ediyorsunuz siz ya? Siz kimi tehdit ediyorsunuz? Utanmazlar. İktidardan beslenen, özel arabalarla gezen, korumalarla gezen, kat kat daireleri olan... Havuz parasının havuzdan toplanan kirli paralarla kurulan bir grup kendini gazeteci sanan tipler mi bizi tehdit ediyor?"

"BUGÜN BU ÜLKEYE SALDIRI OLSA ÖNCE SİZ KAÇARSINIZ"

"Bugün bu ülkeye saldırı olsa önce siz kaçarsınız. Vatanla, milletle, milli iradeyle ne alakanız var sizin? Bu milletin parasıyla kurulan kanallarda konuşmak çok kolay. Maaş almak çok kolay. Kim size itibar ediyor? Özgür Özel tutuklansın. Ali Mahir Başarır tutuklansın. Sonra? Bitmeyiz ki. Biz bitmemişiz. Biz 19 Mayıs 1919'dan bugüne kadar bitmemiş bir partiyiz. Mal varlığımızı el koymuş, genel başkanlarımız tutuklanmış 80 darbesinde. Bugün il başkanımıza, il başkanlığımıza binlerce polis koymuşsunuz. Biz dönem dönem bunları hep yaşadık. Ama 86 milyon bunu görüyor.”

AİHM KARARINI HATIRLATTI

Başarır, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının hâlâ uygulanmamasına da dikkat çekerek şu sözlerle devam etti:

"Selahattin Demirtaş'tan dolayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sizi yerin dibine soktu. Hâlâ tahliye edemiyorsunuz. Karar uygulanmıyor, karar!"